Chiêm ngưỡng khu vườn cổ tích “đẹp từng cm” giữa phố của Huyền Baby

Trong tập 4 của House Are You, khán giả có dịp chiêm ngưỡng căn biệt thự hoành tráng và xa hoa bậc nhất trong showbiz của Huyền Baby. Biệt thự của Huyền Baby toạ lạc tại quận 7 (TP HCM), diện tích rộng rãi tới 400m2. Toàn bộ căn nhà sơn màu trắng kết hợp phong cách tân cổ điển sang trọng. Đáng chú ý, biệt thự có 3 mặt tiền, mỗi mặt đều có khoảng sân vườn rộng rãi. Khu vườn trải dài từ mặt trước ra mặt sau của căn nhà. Tại đây, vợ chồng Huyền Baby trồng nhiều loại cây và hoa. Gần cổng là cây bằng lăng đại thụ cho bố mẹ chồng tặng. Vào bên trong, khu vườn tràn ngập tràn các loại hoa và cây cảnh với đủ màu sắc như cẩm tú cầu, hoa giấy, cúc baby... Tất cả cùng tạo cảnh sinh động và bắt mắt. Huyền Baby cho biết, nhiều loại hoa trong vườn là do ông xã mua tặng vì biết vợ thích. Để cây phát triển tươi tốt, vợ chồng Huyền Baby thuê nhân công bên ngoài đến để chăm sóc mỗi tuần. Ông xã Huyền Baby còn thiết kế hệ thống tưới nước tự động cho cây vào mỗi buổi sáng và chiều. Cây nào cũng tươi tốt biến mỗi góc trong vườn thành không gian "sống ảo" lý tưởng. Nguồn ảnh: chụp màn hình House Are You Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

