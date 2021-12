“Chỉ mặt” những loại rau “tắm” nhiều hoá chất nhất ngoài chợ

Là loại rau phổ biến song cải là một trong những loại rau nhiễm hoá chất nhiều nhất. Rau cải thu hút nhiều sâu bọ khi trồng trên đất nên chủ vườn thường tăng cường phun thuốc trừ sâu, phân đạm vào khoảng thời gian trước khi thu hoạch. Nếu thấy cải non mơn mởn, lá xanh ngắt, không dấu vết của sâu bọ và phần thân chắc mập, đều tăm tắp một cách bất thường, đó là rau cải được bón nhiều phân đạm nitrat. Tương tự, rau muống cũng dễ bị "tắm" hoá chất. Nếu sử dụng quá nhiều đạm hoặc phân bón lá, thân rau thường to hơn bình thường, rau giòn, lá màu xanh đen. Khi luộc rau muống, nước luộc nóng có màu xanh nhạt, khi nguội nước biến thành màu xanh đen và có vẩn kết tủa đen. Những loại rau này khi ăn có mùi hắc và có vị chát. Trong rau cần tây có khoảng 64 chất kịch độc không thể bị loại bỏ bởi nước cho dù bạn có rửa bao nhiêu lần đi nữa. Vì thế, không nên chọn cần tây có thân phình to, thân và ngó có màu trắng nõn bất thường. Loại cần này đã được bón quá nhiều phân (phân chuồng, phân hóa học, phân bón qua lá) và phun nhiều thuốc trừ sâu bệnh. Giá đỗ ủ theo phương pháp truyền thống thường mất nhiều thời gian, không đẹp mắt và chóng hỏng. Vì thế, không ít người làm giá dùng hoạt chất trong công nghiệp để kích thích tăng trưởng. Vì thế, bà nội trợ không nên mua những cọng giá tròn lẳn, thân trắng phau, ít rễ. Tại Việt Nam, người trồng dưa chuột thường phun thuốc liên tục. Nếu ăn dưa chuột không rửa kỹ, không gọt vỏ thì bị ngộ độc với các triệu chứng nôn mửa, chóng mặt đau đầu là điều chắc chắn. Nguồn ảnh: Getty Image Video: Giá Rau Xanh Tại Tp.HCM Tăng Mạnh. Nguồn: Tin Tức VTV24

