Chân dung thành viên “gia tộc siêu giàu” Rothschild vừa đến Việt Nam

Mới đây, bà Nam tước Baroness Charlotte de Rothschild - thành viên của gia tộc giàu có Rothschild - đã xuất hiện trong sự kiện giao lưu văn hóa LINA Concert ở TP HCM. Ảnh: Enternews. Nam tước Baroness Charlotte de Rothschild là nghệ sĩ soprano thuộc dòng họ Rothschild nhánh bên Anh. Ảnh: Congnghe. Bà Baroness Charlotte de Rothschild được nhiều người thán phục bởi giọng ca và chất âm nhạc thiên bẩm. Ảnh: Mainichi. Đây cũng là lần đầu tiên thành viên của gia tộc giàu có Rothschild đến Việt Nam. Ảnh: Congnghe. Rothschild là một gia tộc Do thái có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức. Họ đã tạo nên một đế chế tài chính - ngân hàng tại châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18. Ảnh: Luxury-insider. Sau hơn 300 năm, gia tộc Rothschild kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn giới tài phiệt biết đến Rothschild qua lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: Getty Images. Được mệnh danh là "gia tộc siêu giàu" nhưng không ai biết tài sản chính xác của họ là bao nhiêu. Theo thống kế của Thecinemaholic, năm 2018, tài sản của gia tộc Rothschild ước tính khoảng 400 tỷ USD. Ảnh: Thecinemaholic. Trái lại, nhiều ý kiến cho rằng con số này quá nhỏ so với thực tế ước khoảng 1.000 tỷ USD. Ảnh: The African Exponent. Đáng chú ý, Ngân hàng Thế giới (WB) được cho thuộc sở hữu của nhiều gia tộc ngân hàng lớn trên thế giới, trong đó gia tộc nắm nhiều cổ phần nhất là Rothschilds. Ảnh: Beverage Media Group. Trong khi đó, tất cả cổ phần tư nhân của IMF đều thuộc về gia tộc Rothschild. Ảnh: Rothschild Capital Partners.Gia tộc siêu giàu Rothschild không có những tỷ phú USD cá nhân top đầu trong các xếp hạng vì tài sản phức tạp, khó đo đếm. Tất cả con cháu trong gia tộc đều chia sẻ quyền lực và trách nhiệm. Ảnh: The Jerusalem Post. Video: 10 gia tộc giàu có nhất hiện nay. Nguồn: Youtube.

