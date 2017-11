Cận cảnh trái cây khổng lồ Đài Loan gây sốt thị trường Việt

Mới xuất hiện trên thị trường Việt thời gian gần đây, khế ngọt Đài Loan liên tục trong tình trạng cháy hàng. Trái cây Đài Loan này có trọng lượng khủng, trung bình 300g/quả, có quả nặng tới 0,5kg. Ảnh: FB PhuongLinhLe Đáng chú ý hơn, loại khế Đài Loan này có giá bán từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Tính ra, quả khế to 0,5kg có giá 150.000 đồng, còn quả nhỏ 300g cũng có giá 100.000 đồng. Ảnh: FB Hiền Hùng. Khế Đài Loan không chỉ ngọt mà còn nhiều nước, rất mát. Ảnh: FB Khuc Ngoc Anh Do phải nhập khẩu từ Đài Loan nên khách muốn thưởng thức thường phải đặt trước 3-5 ngày. Hàng về chỉ đủ trả cho khách đặt, hiếm khi có hàng sẵn. Ảnh: Vũ Hồng Phúc. Trước đó, hồi đầu năm 2017, người tiêu dùng Việt cũng phát sốt với giống na khủng Đài Loan, quả to gấp 3 - 4 lần na Việt. Ảnh: Facebook. Vỏ na mỏng, màu xanh nhạt, khi chín có màu trắng sữa, thịt nhiều, ít hạt. Ảnh: Facebook. So với nhiều trái cây nhập khẩu khác thì na Đài Loan khó bảo quản hơn, nhưng độ ngon thì hơn hẳn na Việt Nam. Ảnh: Facebook. Na Đài Loan có giá bán dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/kg tùy thời điểm. Ảnh: Facebook. Tương tự, bơ béo Đài Loan nặng tới 1,2 kg khiến nhiều chị em thích thú. Ảnh: Facebook. Khi chín, ruột bơ màu vàng ươm đẹp mắt, ăn ngọt lịm. Bơ được rao bán với giá 390.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook.

Mới xuất hiện trên thị trường Việt thời gian gần đây, khế ngọt Đài Loan liên tục trong tình trạng cháy hàng. Trái cây Đài Loan này có trọng lượng khủng, trung bình 300g/quả, có quả nặng tới 0,5kg. Ảnh: FB PhuongLinhLe Đáng chú ý hơn, loại khế Đài Loan này có giá bán từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Tính ra, quả khế to 0,5kg có giá 150.000 đồng, còn quả nhỏ 300g cũng có giá 100.000 đồng. Ảnh: FB Hiền Hùng. Khế Đài Loan không chỉ ngọt mà còn nhiều nước, rất mát. Ảnh: FB Khuc Ngoc Anh Do phải nhập khẩu từ Đài Loan nên khách muốn thưởng thức thường phải đặt trước 3-5 ngày. Hàng về chỉ đủ trả cho khách đặt, hiếm khi có hàng sẵn. Ảnh: Vũ Hồng Phúc. Trước đó, hồi đầu năm 2017, người tiêu dùng Việt cũng phát sốt với giống na khủng Đài Loan, quả to gấp 3 - 4 lần na Việt. Ảnh: Facebook. Vỏ na mỏng, màu xanh nhạt, khi chín có màu trắng sữa, thịt nhiều, ít hạt. Ảnh: Facebook. So với nhiều trái cây nhập khẩu khác thì na Đài Loan khó bảo quản hơn, nhưng độ ngon thì hơn hẳn na Việt Nam. Ảnh: Facebook. Na Đài Loan có giá bán dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/kg tùy thời điểm. Ảnh: Facebook. Tương tự, bơ béo Đài Loan nặng tới 1,2 kg khiến nhiều chị em thích thú. Ảnh: Facebook. Khi chín, ruột bơ màu vàng ươm đẹp mắt, ăn ngọt lịm. Bơ được rao bán với giá 390.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook.