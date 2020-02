Cận cảnh loạt biệt thự tiền tỷ sao Việt ồ ạt mua đầu năm

Đầu năm 2020, để chào đón năm Canh Tý, gia đình Vũ Thu Phương đã chuyển sang căn biệt thự vô cùng xa hoa ở TP HCM. Biệt thự mới của Vũ Thu Phương rộng 900m2, được bố trí 3 vòng bảo vệ. Bên trong có 10 phòng để sử dụng với 4 phòng ngủ, phòng ngủ chính siêu lớn (160m2), phòng bếp lớn... Ngoài hồ bơi riêng, căn biệt thự của vợ chồng Vũ Thu Phương còn có một khu vườn treo được sắp xếp rất đẹp mắt để thư giãn ngoài trời. Tết Nguyên đán 2020 là năm đầu tiên gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh đón năm mới tại căn biệt thự trị giá 40 tỷ mới tậu tại Quận 7, TP.HCM. Biệt thự của vợ chồng Đăng Khôi thiết kế theo phong cách cổ điển, do chính Đăng Khôi lên ý tưởng và giám sát xây dựng. Nội thất trong nhà đều đắt tiền do vợ chồng nam ca sĩ tự tay chọn lựa và trang trí. "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh cũng hé lộ ngôi biệt thự to nhất khu phố rộng hơn 800m2 trị giá hơn 24 tỷ với nhiều phòng ngủ, hồ bơi, sân vườn. Nội thất bên trong biệt thự vô cùng xa hoa, được nhập khẩu từ nước ngoài. Phòng khách sang trọng rộng tới 130m2. Bên ngoài biệt thự có bể bơi thư giãn. Mới đây, ca sĩ Thu Minh khiến khán giả phải trầm trồ khi hé lộ clip về căn biệt thự vừa sang trọng, vừa bề thế tại Nha Trang. Ngôi nhà được xây trên triền đồi, thiết kế mở có khoảng sân vườn rộng rãi và view nhìn thẳng ra bãi biển. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Biệt thự của diễn viên Người đẹp Tây Đô. Nguồn: Youtube.

