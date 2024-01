Cận cảnh “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” được cho tồn tại

Sau nhiều lần nghiên cứu, đối chiếu các quy định của pháp luật về đất đai, mới đây chính quyền TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã quyết định cho phép công trình " biệt thự đẹp nhất Cà Mau" được tồn tại. Ảnh: 1thegioi Theo quyết định ban hành mới đây, UBND TP Cà Mau buộc ông Hồ An Tập "giữ nguyên hiện trạng đất như thời điểm phát hiện vi phạm và thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định trong thời gian 30 ngày" đối với diện tích gần 2.300 m2, gồm: khu nhà chính, nhà phụ, nhà gỗ, nhà mồ và một số tiểu cảnh. Ảnh: Vietnamnet Phần đất này được cơ quan chức năng xác định phù hợp với kế hoạch sử dụng đất nên được chuyển mục đích sang đất ở nông thôn. Chủ công trình phải đập hàng rào, trả lại hiện trạng ban đầu diện tích khoảng 1.300 m2, do thuộc đất hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: FBNV Động thái được đưa ra sau hơn một năm biệt thự của ông Hồ An Tập bị chính quyền TP Cà Mau xác định xây trên đất nuôi trồng thủy sản giáp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Ảnh: Dân trí Công trình gồm khối nhà chính ba tầng đã hoàn thành khoảng 90% cùng dãy nhà sát hàng rào diện tích xây dựng hơn 339 m2. Ảnh: Plo Bên ngoài căn biệt thự có tông màu trắng chủ đạo. Ảnh: Người đưa tin Nhiều họa tiết trên tòa nhà được thiết kế cầu kỳ. Ảnh: Tiền phong Xung quanh biệt thự trồng nhiều cây xanh. Ảnh: Người đưa tin Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự bề thế của căn biệt thự. Ảnh: Người lao động Cổng vào căn biệt thự bề thế với nhiều chậu cây cảnh. Ảnh: Người lao độngNgắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”

Sau nhiều lần nghiên cứu, đối chiếu các quy định của pháp luật về đất đai, mới đây chính quyền TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã quyết định cho phép công trình " biệt thự đẹp nhất Cà Mau" được tồn tại. Ảnh: 1thegioi Theo quyết định ban hành mới đây, UBND TP Cà Mau buộc ông Hồ An Tập "giữ nguyên hiện trạng đất như thời điểm phát hiện vi phạm và thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định trong thời gian 30 ngày" đối với diện tích gần 2.300 m2, gồm: khu nhà chính, nhà phụ, nhà gỗ, nhà mồ và một số tiểu cảnh. Ảnh: Vietnamnet Phần đất này được cơ quan chức năng xác định phù hợp với kế hoạch sử dụng đất nên được chuyển mục đích sang đất ở nông thôn. Chủ công trình phải đập hàng rào, trả lại hiện trạng ban đầu diện tích khoảng 1.300 m2, do thuộc đất hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: FBNV Động thái được đưa ra sau hơn một năm biệt thự của ông Hồ An Tập bị chính quyền TP Cà Mau xác định xây trên đất nuôi trồng thủy sản giáp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Ảnh: Dân trí Công trình gồm khối nhà chính ba tầng đã hoàn thành khoảng 90% cùng dãy nhà sát hàng rào diện tích xây dựng hơn 339 m2. Ảnh: Plo Bên ngoài căn biệt thự có tông màu trắng chủ đạo. Ảnh: Người đưa tin Nhiều họa tiết trên tòa nhà được thiết kế cầu kỳ. Ảnh: Tiền phong Xung quanh biệt thự trồng nhiều cây xanh. Ảnh: Người đưa tin Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự bề thế của căn biệt thự. Ảnh: Người lao động Cổng vào căn biệt thự bề thế với nhiều chậu cây cảnh. Ảnh: Người lao động Ngắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”