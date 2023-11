Cận cảnh biệt thự 600m2 đẹp ngỡ ngàng của Diệp Lâm Anh

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh được mẹ ruột mua tặng căn biệt thự rộng 600m2 với mong muốn con gái có một tổ ấm đi về ổn định. Ảnh: FBNV Sau khi nhận nhà thô, Diệp Lâm Anh còn chi thêm 2 tỷ đồng để cải tạo theo ý thích. Ảnh: FBNV Do nhà nằm trong một dự án nên đa phần cấu tạo và kiến trúc đã xếp sẵn theo một khuôn. Vì thế, Diệp Lâm Anh chi tiền làm nội thất, nhờ kiến trúc sư thiết kế sao cho phục vụ được 3 thế hệ: Mẹ, cô và 2 bé nhỏ. Ảnh: Househome Sau khi hoàn thiện, biệt thự của Diệp Lâm Anh gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, 3 phòng ngủ, có gam màu chủ đạo pastel trắng be kết hợp nội thất tối màu làm điểm nhấn. Ảnh: Househome Diệp Lâm Anh tận dụng gần hết khoảng không gian phòng khách và bàn ăn để tạo một studio nhỏ phục vụ việc livestream. Ảnh: Househome Tủ đựng rượu được biến tấu thành tủ trưng bày mỹ phẩm. Ảnh: HousehomeTủ quần áo và giày dép của Diệp Lâm Anh sắp xếp gọn gàng. Ảnh: Facebook Phòng ngủ master sang trọng và bắt mắt. Ảnh: Facebook Phòng khách sử dụng gam màu pastel. Ảnh: Facebook Phòng ngủ các con chia thành 2 giường trệt riêng biệt để giữ an toàn. Ảnh: FacebookBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

