Biệt phủ xa hoa của đại gia nức tiếng phố cổ Hà Nội xưa

Nằm nổi bật trong lòng khu phố cổ sầm uất, căn biệt thự của gia đình cụ Trương Thị Mô tại phố Hàng Bè (Hà Nội) đã tồn tại gần 100 năm. Ảnh: Dân Việt Căn biệt thự cổ được xây dựng vào năm 1925, bởi cụ Trương Trọng Vọng - một đại gia giàu có nhất phố cổ một thời. Ảnh: Vietnamnet Căn biệt thự xây theo lối kiến trúc hình chữ nhật, các phòng đều thông nhau, ở giữa là giếng trời lấy ánh sáng cho mọi căn phòng. Ảnh: Lao động thủ đô Trải qua hàng trăm năm, căn biệt thự nổi bật với nét rêu phong và cổ kính của kiến trúc Pháp. Ảnh: Lao động thủ đô Khi mới hoàn hiện, căn nhà có tới hơn 20 phòng ngủ, có kho, hầm trú ẩn và khu phụ khác. Ảnh: Dân Việt Khi hoà bình trở lại, các phòng được cải tạo để phù hợp với cuộc sống chung. TUy nhiên, về mặt kiến trúc và tổng thể gia đình vẫn giữ gìn, bảo tồn 80% so với nguyên bản. Ảnh: Dân trí 4 cột đá nguyên khối, được chạm khắc tinh xảo các họa tiết “Đào - Cúc - Trúc - Mai” mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, giàu sang là điểm nhấn trong căn biệt thự cổ. Ảnh: Lao động thủ đô Căn biệt thự gồm 2 tầng. Các tầng nối với nhau bằng hệ thống cầu thang gỗ lim được sơn đen bóng. Ảnh: Dân trí Gần 100 năm nhưng cầu thang gỗ vẫn còn khá tốt, chưa bị mối mọt. Ảnh: Lao động thủ đô Nội thất trong từng căn phòng đều được nhập khẩu từ châu Âu hoặc Hong Kong, làm từ gỗ quý, hầu hết là gỗ lim. Ảnh: Dân Việt Đáng chú ý, giá trị của một bộ bàn ghế – tủ phấn nhập khẩu thời điểm đó có thể bằng một ngôi nhà cỡ nhỏ. Ảnh: Lao động thủ đô Bức hoành phi, câu đối có từ khi xây dựng. Ảnh: Dân trí Bên trong phòng ngủ còn được bố trí thêm chiếc giường bằng đồng đặt mua từ Hong Kong. Ảnh: Vietnamnet Lan can bằng sắt uốn họa tiết kết hợp với các trụ bằng gỗ lim chắc chắn. Ảnh: Vietnamnet Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Nằm nổi bật trong lòng khu phố cổ sầm uất, căn biệt thự của gia đình cụ Trương Thị Mô tại phố Hàng Bè (Hà Nội) đã tồn tại gần 100 năm. Ảnh: Dân Việt Căn biệt thự cổ được xây dựng vào năm 1925, bởi cụ Trương Trọng Vọng - một đại gia giàu có nhất phố cổ một thời. Ảnh: Vietnamnet Căn biệt thự xây theo lối kiến trúc hình chữ nhật, các phòng đều thông nhau, ở giữa là giếng trời lấy ánh sáng cho mọi căn phòng. Ảnh: Lao động thủ đô Trải qua hàng trăm năm, căn biệt thự nổi bật với nét rêu phong và cổ kính của kiến trúc Pháp. Ảnh: Lao động thủ đô Khi mới hoàn hiện, căn nhà có tới hơn 20 phòng ngủ, có kho, hầm trú ẩn và khu phụ khác. Ảnh: Dân Việt Khi hoà bình trở lại, các phòng được cải tạo để phù hợp với cuộc sống chung. TUy nhiên, về mặt kiến trúc và tổng thể gia đình vẫn giữ gìn, bảo tồn 80% so với nguyên bản. Ảnh: Dân trí 4 cột đá nguyên khối, được chạm khắc tinh xảo các họa tiết “Đào - Cúc - Trúc - Mai” mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, giàu sang là điểm nhấn trong căn biệt thự cổ. Ảnh: Lao động thủ đô Căn biệt thự gồm 2 tầng. Các tầng nối với nhau bằng hệ thống cầu thang gỗ lim được sơn đen bóng. Ảnh: Dân trí Gần 100 năm nhưng cầu thang gỗ vẫn còn khá tốt, chưa bị mối mọt. Ảnh: Lao động thủ đô Nội thất trong từng căn phòng đều được nhập khẩu từ châu Âu hoặc Hong Kong, làm từ gỗ quý, hầu hết là gỗ lim. Ảnh: Dân Việt Đáng chú ý, giá trị của một bộ bàn ghế – tủ phấn nhập khẩu thời điểm đó có thể bằng một ngôi nhà cỡ nhỏ. Ảnh: Lao động thủ đô Bức hoành phi, câu đối có từ khi xây dựng. Ảnh: Dân trí Bên trong phòng ngủ còn được bố trí thêm chiếc giường bằng đồng đặt mua từ Hong Kong. Ảnh: Vietnamnet Lan can bằng sắt uốn họa tiết kết hợp với các trụ bằng gỗ lim chắc chắn. Ảnh: Vietnamnet Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24