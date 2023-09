Bí mật về tờ tiền có giá trị lưu hành nhưng hiếm gặp tại VN

Hiện tại, tờ tiền 200 đồng vẫn chưa có thông báo đình chỉ lưu hành nên vẫn có giá trị sử dụng. Ảnh: Internet Do giá trị nhỏ nên tờ 200 đồng tại Việt Nam không được nhiều đơn vị sử dụng. Ảnh: 2sao Tờ tiền mệnh giá 200 đồng được phát hành năm 1987. Ảnh: Internet Ít ai còn nhớ, mặt sau tờ 200 đồng in hình ảnh sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng. Ảnh: Internet Ngoài ra, tờ tiền 100 đồng phát hành năm 1991 cũng đang có giá trị lưu hành nhưng không còn được sử dụng trong giao dịch hàng ngày. Ảnh: ANTT Rất ít người để ý và biết đến hình ngôi chùa được in trên tờ tiền 100 đồng. Ảnh: Internet Đó là hình ảnh chùa tháp Phổ Minh – ngôi chùa tọa lạc tại thôn Tức Mạc, cách trung tâm thành phố Nam Định khoảng 4km. Ảnh: Internet Mặt trước của tờ 100 đồng là hình Quốc Huy, hoa văn. Ảnh: Muabantien Mặc dù chưa được coi là tiền cổ song tờ tiền 100 đồng 1991 gắn liền với kỉ niệm của nhiều người đặc biệt là thế hệ 7x và 8x. Ảnh: Internet Trung Quốc đào được "tờ tiền của nhân loại"

