Bí ẩn phân biệt túi xách Louis Vuitton chính hãng khác hàng giả

Để không bị mua phải hàng nhái, người tiêu dùng cần nhớ kiểm tra xuất xứ của túi xách Louis Vuitton. Là nhãn hiệu thời trang phát triển tại Pháp nhưng không phải chỉ có sản phẩm ghi Made in France mới là hàng xịn hãng đã mở thêm một số địa chỉ sản xuất tại Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ và Ý. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra logo. Logo LV của túi Louis Vuitton chính hãng có màu vàng nhạt vừa phải không đậm hay nhạt quá, có màu mực sang trọng, bền đẹp không bị lem ra bên ngoài. Logo LV xịn bao giờ cũng ở vị trí chính giữa túi, không bao giờ nằm lệch một bên, dịch lên các mép hay làm nền, ngoại trừ các kiểu túi bụi (vintage). Trái lại, túi xách Louis Vuitton giả thường có logo thường nằm không cân xứng, màu sắc bất thường và kích thước không hợp lý. Túi xách hiệu Louis Vuitton sẽ có chỉ số SPI (là số mũi may trong 1 inch đường may / mật độ mũi chỉ) cao hơn túi giả thể hiện sự chắc chắn và chất lượng cao hơn. Đáng chú ý, trong xưởng may đồ da của Louis Vuitton có cả một đội ngũ nhân viên chỉ có công việc đếm các mũi chỉ khâu trên phần quai túi. Nếu sản phẩm nào thiếu đi một mũi khẩu cũng sẽ đều bị đem đi hủy ngay không để hàng lỗi bị tuồn ra ngoài. Về phần quai xách, các túi xách Louis Vuitton được làm bằng da bò tự nhiên nên chất lượng rất tốt nên không cần lớp nhựa bọc bảo vệ trong khi túi giả cần lớp nhựa này để viền ngoài. Thêm một cách để phân biệt túi xách Louis Vuitton thật giả chính xác nữa đó là phần lớp lót bên trong. Các túi xách LV giả đều sử dụng chất liệu da rẻ tiền trong khi túi thật được dệt bằng chất liệu canvas hoặc da lộn. Với túi xách Louis Vuitton chuẩn, phần khóa được dập logo LV, phần khóa kéo chỉ được thiết kế bằng kim loại màu vàng hoặc vàng đồng, chạm vào thấy nặng tay và mát. Khách hàng cũng cần chú ý tới font chữ thông tin trên túi. Với các kiểu chữ như “o,e,a” đều rất tròn trịa chứ không hề có dáng ovan. Chữ “d” và “L” cao hơn chữ cái “E” và “B” một chút. Mỗi sản phẩm túi xách của Louis Vuitton chính hãng đều có chứa một data code và một số seri chứ không bao giờ là một số hiệu model. Các sản phẩm Louis Vuitton thật luôn có 6 ký tự seri hoặc chỉ ngày tháng sản xuất. Thêm nữa, túi xách Louis Vuitton chính hãng không treo mác. Các mẫu túi xách luôn có thẻ kèm theo nhưng được bỏ vào trong một ngăn bên trong túi và được để trong một chiếc phong bì kèm theo hóa đơn. Nguồn ảnh: Internet Video: “Hàng hiệu” không làm nên đẳng cấp của nghệ sĩ. Nguồn: VTC1

