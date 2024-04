Bên trong siêu thị bán vàng miếng đang gây sốt tại Mỹ

Ngoài những mặt hàng tương tự như một siêu thị bình thường, "ông lớn" bán lẻ quen thuộc tại Mỹ - Costco còn bán cả vàng miếng 24K với khối lượng 1 ounce (khoảng 8,3 chỉ vàng). Ảnh: CTV News Sản phẩm vàng miếng bán trực tuyến đồng thời có sẵn tại một số cửa hàng của siêu thị Costco. Đáng chú ý, sản phẩm này liên tục cháy hàng chỉ trong vài giờ. Ảnh: CNBC Theo thông tin trên website, các miếng vàng được đựng trong hộp màu đen có niêm phong và đóng dấu riêng với số series duy nhất. Ảnh: CNBC Gần đây, Craig Beauregard (33 tuổi) và Julia Edwards (29 tuổi), thêm vàng vào giỏ hàng trong lúc mua sắm tại siêu thị Costco. Ảnh: Getty Sau khi kiểm tra giá vàng 2.069 USD/miếng, thấp hơn 3 USD so với giá trên thị trường, Craig Beauregard và Julia Edwards mua miếng vàng khoảng 28,3 g. Ảnh: Getty Nhu cầu với những sản phẩm vàng miếng trên Costco lớn đến nỗi họ phải giới hạn để mỗi thành viên có tài khoản trên website chỉ mua được 2 miếng vàng mỗi lần bán. Ảnh: Mining Giá mỗi thỏi vàng 24K có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Ảnh: Mining Theo thông tin đăng tải trên website của Costco, những thỏi vàng nguyên chất 99,99% này không có bất kỳ chương trình khuyến mãi nào. Ảnh: Breitbart Theo tổ chức nghiên cứu Gallup của Mỹ, đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ, người tiêu dùng tại thị trường này đánh giá vàng là khoản đầu tư hấp dẫn hơn cả cổ phiếu và quỹ tương hỗ. Hiện giá vàng cũng đang chạm mức kỷ lục, The Wall Street Journal đưa tin. Ảnh: Reddit Giới trẻ mua vàng như biện pháp phòng ngừa những tình huống xấu nhất, như thiên tai, chiến tranh hay đại dịch. Lạm phát gia tăng cũng khiến niềm tin vào đồng USD bị suy giảm. Ảnh: Reddit Costco cho biết đã bán được 100 triệu USD vàng miếng chỉ trong năm 2023. Bên cạnh vàng, Costco còn mở rộng sang cả mặt hàng tiền xu bạc. Ảnh: Getty Dù giới hạn số lượng mua cho mỗi khách hàng song nhiều người cho rằng giá vàng tại Costco vẫn hấp dẫn hơn so với các nhà bán lẻ khác. Ảnh: Jared Nagano.

