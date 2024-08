Bên trong cơ ngơi rộng rãi, ngập ánh sáng của gia đình Gil Lê

Mới đây, Xoài Non - Gil Lê vướn tin đồn hẹn hò sau khi lộ ảnh hôn nhau cùng những cử chỉ tình tứ. Ảnh: Saostar Trước đó, Gil Lê và Xoài Non đều hé lộ nơi ở riêng của mình trên trang cá nhân. Ảnh: FB Gil Lê Ngoài ra, Gil Lê cũng đăng tải hình ảnh của gia đình. Đó là một không gian sống rộng rãi và hiện đại. Phòng khách có một chiếc ghế sofa lớn để thoải mái nằm xem phim, thư giãn. Ảnh: FB Gil Lê Cửa kính lớn mở ra ban công rộng với tầm view tuyệt đẹp. Ảnh: FB Gil Lê Phòng khách liền kề với khu vực bếp, tạo không gian mở và liền mạch. Ảnh: FB Gil Lê Dịp Tết, trước cửa nhà Gil Lê trang trí đậm chất truyền thống với đèn lồng đỏ, mai vàng...Ảnh: FB Gil Lê Sân thượng rộng rãi, trồng nhiều cây xanh, hoa lá, tạo cảnh quan nên thơ. Ảnh: FB Gil Lê Trong khi đó, Xoài Non từng công khai nơi ở mới sau khi ly hôn Xemesis. Cô chuyển ra sống tại một căn chung cư ở khu Thảo Điền (TP HCM). Ảnh: FBNVXoài Non cho biết đây là nhà thuê. Dù vậy, không gian sống vẫn được sắp xếp gọn gàng và decor xinh xắn. Ảnh: FBNV Trong nhà, Xoài Non thiết kế tủ để dồ thời trang, phòng trang điểm riêng... Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây, Xoài Non - Gil Lê vướn tin đồn hẹn hò sau khi lộ ảnh hôn nhau cùng những cử chỉ tình tứ. Ảnh: Saostar Trước đó, Gil Lê và Xoài Non đều hé lộ nơi ở riêng của mình trên trang cá nhân. Ảnh: FB Gil Lê Ngoài ra, Gil Lê cũng đăng tải hình ảnh của gia đình. Đó là một không gian sống rộng rãi và hiện đại. Phòng khách có một chiếc ghế sofa lớn để thoải mái nằm xem phim, thư giãn. Ảnh: FB Gil Lê Cửa kính lớn mở ra ban công rộng với tầm view tuyệt đẹp. Ảnh: FB Gil Lê Phòng khách liền kề với khu vực bếp, tạo không gian mở và liền mạch. Ảnh: FB Gil Lê Dịp Tết, trước cửa nhà Gil Lê trang trí đậm chất truyền thống với đèn lồng đỏ, mai vàng...Ảnh: FB Gil Lê Sân thượng rộng rãi, trồng nhiều cây xanh, hoa lá, tạo cảnh quan nên thơ. Ảnh: FB Gil Lê Trong khi đó, Xoài Non từng công khai nơi ở mới sau khi ly hôn Xemesis. Cô chuyển ra sống tại một căn chung cư ở khu Thảo Điền (TP HCM). Ảnh: FBNV Xoài Non cho biết đây là nhà thuê. Dù vậy, không gian sống vẫn được sắp xếp gọn gàng và decor xinh xắn. Ảnh: FBNV Trong nhà, Xoài Non thiết kế tủ để dồ thời trang, phòng trang điểm riêng... Ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường