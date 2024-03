Bên trong biệt thự sang trọng, đẳng cấp tại Hội An của Bảo Thanh

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh vừa hé lộ căn biệt thự ở Hội An, có tên là Thanh Villa Funhouse khiến dân tình không khỏi trầm trồ về độ giàu có của nữ diễn viên. Biệt thự của Bảo Thanh nằm trong quần thể làng Cẩm Thanh - cách phố cổ Hội An 2,5km. Villa 4 ngủ hồ bơi đầy đủ nội thất. Khách thuê chỉ cần decor theo style riêng là có thể ở và khai thác được luôn. Không gian phòng khách và bếp thông nhau tạo sự thoáng đãng. Phòng ngủ đơn giản có tầm view đẹp mắt. Đây là lần hiếm hoi diễn viên Bảo Thanh khoe hình ảnh bên trong căn villa tại Hội An. Căn biệt thự được vợ chồng Bảo Thanh cách đây vài năm với mục đích chính là cho thuê nghỉ dưỡng. Tại Hà Nội, gia đình Bảo Thanh sống trong căn hộ cao cấp rộng khoảng 200m2 Phòng khách căn hộ rộng rãi và ấm cúng là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Phòng bếp được thông với phòng khách khiến căn phòng càng rộng, thoáng. Góc ban công xanh mát là nơi Bảo Thanh thư giãn và "sống ảo". Nguồn ảnh: FBNVBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

