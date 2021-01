Bất ngờ loạt tiền lì xì “độc lạ” được săn đón cận Tết 2021

2021 là năm Tân Sửu nên các loại tiền in hình trâu đặc biệt được yêu thích làm tiền lì xì nhân dịp năm mới. Ảnh: Vietnamnet Chẳng hạn như tờ 2 USD in hình trâu mạ vàng được rao bán từ 100.000 - 400.000 đồng. Ảnh: Vietnamnet Đặc biệt, đồng 2 USD có seri tứ quý 6 sẽ có giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/tờ, seri tứ quý 8 là trên 2,5 triệu đồng/tờ, còn seri tứ quý thường là 800.000 đồng/tờ. Ảnh: Tienlixi. Bên cạnh tiền giấy, các mặt hàng tiền xu cũng không kém phần đa dạng với cặp xu hình con trâu được mạ vàng với thiết kế bắt mắt và giá cả hợp lý. Ảnh: Vietnamnet. Năm nay, tờ tiền 10.000 đỏ phát hành năm 1993 có in hình cánh buồm, tượng trưng cho “thuận buồm xuôi gió” được rất nhiều người lựa chọn làm tiền lì xì nhân dịp năm mới. Ảnh: Tienthegioi Tờ 5 đồng của Costa Rica với mặt sau là hình ảnh buổi họp chợ sinh động được nhiều người kinh doanh tìm mua với hi vọng “mua may bán đắt”. Ảnh: Muabantien. Tờ 100 rupiah Indonesia được nhiều người gọi vui là “hoa hậu tiền giấy” bởi màu đỏ rực rỡ. Mặt sau của tờ tiền in hình cánh buồm tượng trưng cho “thuận buồm xuôi gió”. Ảnh: Lao động. Bộ tiền tứ linh “Long Lân Quy Phụng” gồm 4 tờ tiền thật đang lưu hành tại các nước Buhtan, Myanmar và Brazil cũng được dân chơi săn tìm. Bộ tiền tứ linh tượng trưng cho 4 linh Vật có ý nghĩa cầu chúc sự may mắn trong năm mới. Ảnh: Dichvudoitien. Với bộ tiền lì xì 52 tờ của 28 quốc gia, nhiều người tin rằng nó sẽ gom may mắn từ các quốc gia này đến người thân, bạn bè...Ảnh: Dichvudoitien. Video: Chuyện lì xì Tết. Nguồn: VTV24

