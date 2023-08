Bất ngờ hoa “chống đói” xưa thành tuyệt phẩm khách Hà Nội săn lùng

Trước kia, hoa chuối thường được đồng bào miền núi hái về làm thức ăn trong những ngày giáp hạt, khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị em Hà thành rộ lên phong trào mua hoa chuối rừng về cắm. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Trên thị trường, hoa chuối rừng có giá từ 130.000 - 175.000 đồng/5 bông. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại Chị Thảo (một người chuyên bán hoa độc lạ ở Hà Nội) cho biết, hoa chuối rừng được khách hàng rất ưa chuộng. Người ít thì mua 5 bông, nhiều thì mua 7, 10... bông, tùy thuộc vào không gian cắm hoa. Ảnh: Facebook Không chỉ trang trí phòng khách, nhiều người còn mua hoa chuối rừng cắm trong nhà hàng, quán ăn, khách sạn nghỉ dưỡng bởi hoa chuối phù hợp với không gian rộng rãi. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Vẻ đẹp hoang dã của hoa chuối khiến không gian vừa có điểm nhấn, vừa mang hương vị núi rừng. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Với màu đỏ tươi, ấm áp, hoa chuối rừng được cho là mang ý nghĩa phong thủy tích cực tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Nhiều lần mua hoa chuối rừng về cắm bình, chị Trang (ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hoa chuối rừng không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ mà còn rất bền. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Theo chị Trang, hoa chuối rừng cắm bình to, nhiều nước, hàng ngày đổ thêm nước là có thể chơi được 2 - 3 tuần, thậm chí cả tháng. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại Do hoa chuối nặng nên phí ship khá đắt, từ 30.000 - 40.000 đồng trong nội thành. Ảnh: Facebook Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

