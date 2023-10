4 loại quả ở Việt Nam “rẻ như cho”, ra nước ngoài “cực chát“

Tầm bóp là loại quả phổ biến tại các vùng quê ở Việt Nam. Chúng thường mọc hoang dại trên bờ mương, cánh đồng...Ảnh: Internet Bình thường, quả tầm bóp chẳng mấy ai bán nhưng tại Nhật Bản, quả tầm bóp được đóng gói và bày bán tại các siêu thị lớn nhỏ với giá “không tưởng” lên tới 700.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Ở nước ta, thanh long giá bán chỉ vài chục ngàn đồng/kg. Thậm chí có thời điểm thanh long quá nhiều không ai mua, giá còn xuống mức chỉ vài ngàn đồng/kg. Ảnh: Cand Thế nhưng, khi xuất sang châu Âu, thanh long được bày biện trang trọng trong các siêu thị lớn với mức giá trên 600.000 đồng/kg. Ảnh: Báo công thương Tại Nhật Bản, thanh long nhập khẩu từ nước ta có giá tới 200.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Me vốn là loại quả dại ở Việt Nam, người dân hái về để ăn vặt hoặc làm gia vị cho các món canh. Tại các chợ dân sinh, me giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Ảnh: Internet Trái lại, ở Trung Quốc, cây me là loại thực vật rất được coi trọng, thậm chí nằm trong danh sách cần được bảo tồn và phát triển. Vì thế, giá bán loại quả này cao gấp cả chục lần so với tại Việt Nam. Ảnh: Internet Ở nước ta, chanh leo có giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg, không quá đắt đỏ. Ảnh: Internet Tuy nhiên, quả chanh leo tại Ấn Độ và Trung Quốc lại được coi là “thần dược”. Do đó, giá bán của quả chanh leo tại các quốc gia này lên tới cả triệu đồng/kg. Ảnh: Internet Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước | THDT

Tầm bóp là loại quả phổ biến tại các vùng quê ở Việt Nam. Chúng thường mọc hoang dại trên bờ mương, cánh đồng...Ảnh: Internet Bình thường, quả tầm bóp chẳng mấy ai bán nhưng tại Nhật Bản, quả tầm bóp được đóng gói và bày bán tại các siêu thị lớn nhỏ với giá “không tưởng” lên tới 700.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Ở nước ta, thanh long giá bán chỉ vài chục ngàn đồng/kg. Thậm chí có thời điểm thanh long quá nhiều không ai mua, giá còn xuống mức chỉ vài ngàn đồng/kg. Ảnh: Cand Thế nhưng, khi xuất sang châu Âu, thanh long được bày biện trang trọng trong các siêu thị lớn với mức giá trên 600.000 đồng/kg. Ảnh: Báo công thương Tại Nhật Bản, thanh long nhập khẩu từ nước ta có giá tới 200.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Me vốn là loại quả dại ở Việt Nam, người dân hái về để ăn vặt hoặc làm gia vị cho các món canh. Tại các chợ dân sinh, me giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Ảnh: Internet Trái lại, ở Trung Quốc, cây me là loại thực vật rất được coi trọng, thậm chí nằm trong danh sách cần được bảo tồn và phát triển. Vì thế, giá bán loại quả này cao gấp cả chục lần so với tại Việt Nam. Ảnh: Internet Ở nước ta, chanh leo có giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg, không quá đắt đỏ. Ảnh: Internet Tuy nhiên, quả chanh leo tại Ấn Độ và Trung Quốc lại được coi là “thần dược”. Do đó, giá bán của quả chanh leo tại các quốc gia này lên tới cả triệu đồng/kg. Ảnh: Internet Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước | THDT