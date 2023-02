3 tòa nhà “dát vàng” ở Việt Nam khiến nước ngoài choáng váng

Tọa lạc bên bờ hồ Giảng Võ (Hà Nội), khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake nổi bật trên nhiều trang báo nước ngoài như Reuters, AFP... bởi toàn bộ gạch ốp bên ngoài và nội thất phủ vàng 24K. Ảnh: Reuters Theo tờ Daily Mail, toà nhà được dát khoảng một tấn vàng. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Khách sạn có 360 phòng, diện tích mỗi sàn 1.200 m2 với nhiều vật dụng dát vàng ở các điểm nhấn quan trọng... Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Từ dao, dĩa, cốc, đến bồn tắm, bồn rửa mặt, thậm chí bồn cầu đều được phủ lớp vàng bắt mắt. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Đặc biệt, trong khách sạn có cả một hồ bơi được lát gạch vàng 24 carat. Ảnh: Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake Ngoài khách sạn dát vàng, một căn biệt thự trăm tỷ của đại gia xứ Thanh cũng xuất hiện trên trang Odditycentral. Ảnh: Odditycentral Căn biệt thự dát vàng tọa lạc tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.100 m2 (trong đó: 560 m2 để ở, phần còn lại bao gồm bãi đậu xe có sức chứa 10 ô tô và sân vườn rộng). Ảnh: Odditycentral Bên trong dinh thự được thiết kế các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu, nổi bật với nhiều họa tiết mạ vàng, sàn lát đá cẩm thạch lấp lánh. Ảnh: OdditycentralNgôi nhà mạ vàng tại TP Cần Thơ cũng xuất hiện ấn tượng trên tờ Odditycentral. Ảnh: Odditycentral Các phòng bên trong nhà được thiết kế mang đậm phong cách Á – Âu vô cùng tinh tế, thanh lịch và cổ điển. Ảnh: Odditycentral Đặc biệt, mọi thứ giống như được làm bằng vàng hoặc ít nhất mạ vàng. Ảnh: OdditycentralBí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

