3 loại cá đặc sản hiếm ở miền núi, có tiền cũng khó mua

Cá chiên là một trong những loài cá đặc sản xưa kia dùng để tiến vua. Cá chiên sống ở vùng nước chảy xiết ở khu vực thượng nguồn sông Hồng, sông Chảy trên đất biên giới tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dân Việt Cá chiên được bán với giá cao nhất (từ 300.000 - 600.000 đồng/kg) trong các loài cá sông ở thị trường thành phố Lào Cai. Tuy nhiên, những con to từ 5kg trở lên thì không dễ mua. Ảnh: Dân Việt Có chiên to khỏe, có con nặng đến vài ba chục cân, thậm chí có chuyện kể ngày xưa đã có người săn được cá chiên khổng lồ nặng gần đến cả trăm kg. Ảnh: Dân Việt Thịt cá chiên màu vàng óng như nghệ trông rất hấp dẫn, thịt thơm ngon dẻo quánh nên được nhiều người yêu thích. Cá có thể dùng làm chả, nấu canh, om chuối...hoặc làm lẩu. Ảnh: Dân Việt Cá chê canh ở bản Nậm Lộng (xã Hang Chú, Bắc Yên, Sơn La) là một loài cá hiếm, thân giống cá trê, lớn chỉ bằng chuôi dao. Chúng sống nơi khe suối, hốc đá nơi đầu nguồn những con suối nước trong, sạch. Chỉ cần nước ngả màu đục là loại cá này không thể sống được nên bà con nơi đây vẫn thường gọi là cá siêu sạch. Ảnh: Dân Việt. Loại cá này thịt ngon nức tiếng, thưởng thức một lần lại muốn lần hai nên y chúng được nhiều thực khách săn lùng. Ảnh: Dân ViệtCá chạch cát được xem là đặc sản ở vùng miền núi Quảng Ngãi, giá bán từ 150.000-170.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do số lượng đánh bắt được rất ít nên dù có tiền cũng không dễ để mua loài cá đặc sản này. Ảnh: Baoquangngai Kích thước của cá chạch cát trưởng thành chỉ to hơn phân nửa và chiều dài bằng ngón tay út người lớn. Ảnh: Dân Việt Cá chạch cát rhịt rất ngon, có mùi thơm và dai. Nhiều người còn đem chạch cát làm quà biếu. Ảnh: Dân Việt Video: Cá tại tượng chiên xù. Nguồn: VTV24

