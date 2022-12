12 sự thật thú vị chưa từng hé lộ về vàng

Vàng là thứ ngoài trái đất vì nó được hình thành từ các thiên thạch va vào trái đất 200 triệu năm sau khi nó được hình thành. Hầu hết vàng được phát hiện ngày nay không có nguồn gốc từ Trái đất. Tất cả số vàng từng khai thác có thể vừa với một khối lập phương 20 mét. Nói cách khác nó gần bằng chiều cao của một toà nhà. Một cuộc kiểm tra về quang phổ của Mặt trời cho thấy khoảng 6 phần mười tỷ (0,0000000006) khối lượng của Mặt trời bao gồm các nguyên tử vàng. Các nhà khoa học Australia phát hiện lá bạch đàn có chứa vàng. Rễ bạch đàn có thể sâu tới 39,6 m dưới lòng đất để hút nước. Các mỏ vàng được tìm thấy trong nước và dưới lòng đất, cây bạch đàn hấp thụ các hạt vàng siêu nhỏ và chuyển đến lá thông qua quá trình quang hợp. Người châu Âu thời trung cổ nghĩ rằng uống vàng nóng chảy với ngọc lục bảo nghiền nát có thể chữa được bệnh dịch hạch Thỏi vàng lớn nhất thế giới nặng 250 kg, được chế tạo bởi Tập đoàn Vật liệu Mitsubishi vào năm 2005. Dựa trên giá vàng hiện tại, thỏi vàng này trị giá hơn 14 triệu USD. Ước tính có khoảng 20 triệu tấn vàng dưới đại dương. Các mỏ vàng bị chôn vùi vài dặm dưới nước. Tiểu hành tinh có tên Psyche 16 được cho là chứa đầy vàng và kim loại quý, trị giá tới 10.000 triệu tỷ USD. Con số này lớn hơn nhiều so với nền kinh tế toàn cầu, được định giá khoảng 103 nghìn tỷ USD. Cơ thể người trưởng thành trung bình nặng 70 kg chứa khoảng 0,2 mg vàng nguyên chất. Chúng có thể tìm thấy ở tim, não, máu và khớp của con người. Một cục vàng 1 ounce khó tìm hơn một viên kim cương 5 cara. Vàng cốm là những khối vàng bản địa được phát hiện trong đất và lòng suối. Vàng cốm thường có từ 70 đến 95% là vàng, phần còn lại chủ yếu là bạc. Thụy Sĩ có lượng vàng bình quân đầu người cao nhất thế giới. Theo đó, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có dự trữ vàng lớn thứ bảy thế giới với 1.040 tấn vàng. Do đó, mỗi người Thụy Sĩ sở hữu khoảng 128 gram kim loại quý, không bao gồm trang sức cá nhân. Khoảng 1/5 tổng số vàng do các chính phủ trên thế giới nắm giữ nằm ở London. Theo đó, có một mê cung gồm 8 hầm chứa vàng của Ngân hàng Anh dưới vỉa hè của Phố Threadneedle, mỗi hầm chứa vàng thỏi trị giá tổng cộng khoảng 200 tỷ USD. Nguồn ảnh: Goldavenu Video: Vì sao giá vàng vượt mốc 1500 USD. Nguồn: VTV24

