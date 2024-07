10 sự thật đáng kinh ngạc về tỷ phú ít người biết

Mọi người thường nghĩ các tỷ phú sẽ phung phí tiền vào mọi thứ, song trên thực tế, nhiều tỷ phú lại tiết kiệm một cách đáng kinh ngạc. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà khiêm tốn mà ông đã mua ở Omaha, Nebraska, vào năm 1958 với giá 31.500 USD. Ảnh: Wiki Trong khi họ có thể mua bất kỳ tài sản vật chất nào thì một số tỷ phú ưu tiên chi tiền cho trải nghiệm. Điều này có thể bao gồm du lịch đến những địa điểm kỳ lạ, học các kỹ năng mới hoặc đầu tư vào sự phát triển cá nhân. Ảnh: Pixabay Không phải tất cả các tỷ phú đều tuân thủ lịch trình ngủ 8 tiếng một đêm như thông thường. Một số tỷ phú như Elon Musk ngủ thành từng đợt ngắn trong ngày hoặc đêm. Ảnh: CNN Các tỷ phú có cơn khát kiến thức không thể thỏa mãn. Tỷ phú Bill Gates dành thời gian để đọc sách, bài viết và báo cáo về nhiều chủ đề khác nhau. Việc học tập không ngừng giúp tỷ phú luôn đi đầu và đưa ra quyết định sáng suốt. Ảnh: Oziel Gómez Hầu hết các tỷ phú đều làm việc không ngừng nghỉ. Nhiều tỷ phú nghiện công việc, làm việc nhiều giờ và liên tục phấn đấu để doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Pexels Thời gian là nguồn tài nguyên quý giá nhất đối với các tỷ phú. Họ tỉ mỉ lập kế hoạch lịch trình, phân công nhiệm vụ và tránh lãng phí thời gian vào những việc tầm thường. Ảnh: Pixabay Nhiều tỷ phú chấp nhận rủi ro lớn. Họ không ngại đầu tư vào những ý tưởng táo bạo, khám phá thị trường mới hoặc thách thức những quan niệm thông thường. Tỷ phú Richard Branson, người sáng lập Virgin Group, nổi tiếng với tinh thần phiêu lưu và sẵn sàng thực hiện các dự án phi truyền thống, từ việc thành lập một công ty du hành vũ trụ thương mại đến nỗ lực bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu. Ảnh: Nataliya Vaitkevich Không phải tất cả các tỷ phú thế giới đều sinh ra trong giàu có. Nhiều người trong số họ xuất thân từ những ngày đầu khiêm tốn và vươn lên bằng sự quyết tâm, sáng tạo cộng một chút may mắn. Oprah Winfrey lớn lên trong cảnh nghèo đói, trong khi Mark Zuckerberg khởi nghiệp Facebook từ phòng ký túc xá đại học. Ảnh: Curtis Adams Cạnh tranh là động lực thúc đẩy nhiều tỷ phú. Họ phát triển mạnh mẽ nhờ thử thách vượt trội hơn đối thủ và trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Tinh thần cạnh tranh này thúc đẩy họ liên tục đổi mới, cải thiện và đạt đến những tầm cao mới. Ảnh: Pixabay Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và thành công to lớn song các tỷ phú vẫn không tránh khỏi nỗi sợ hãi và bất an. Một số lo lắng về việc mất đi tài sản, trong khi những người khác lo sợ cho sự an toàn hoặc hạnh phúc của gia đình. Ảnh: Pexels.

