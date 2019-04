10 chuyến bay đắt nhất thế giới chỉ dành cho đại gia

Với giá 64.000 USD, hành khách trên khoang Etihad Airways Residence

trong chuyến bay từ New York (Mỹ) đến Abu Dhabi sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ như một khách sạn 5 sao. Chuyến bay từ New York đến Hong Kong và về trên Lufthansa có giá 43.535 USD. Hành khách được hưởng mọi tiện ích dịch vụ 5 sao bao gồm máy làm ẩm không khí, dịch vụ xe limousine... Để trải nghiệm khoang hạng nhất trên máy bay của hãng hàng không Emirates từ Los Angeles đến Dubai, bạn sẽ phải bỏ ra 30.000 USD. Ghế hạng nhất trên các máy bay của Korean Air có khả năng ngả 100% với các nút điều khiển cảm ứng. 27.000 USD là giá vé cho chuyến bay từ New York đến Bắc Kinh. Với 26.572 USD, hành khách sử dụng dịch vụ hạng nhất trên chuyến bay từ Hong Kong đến New York của Cathay Pacific sẽ được thưởng thức rượu vang cùng món trứng cá muối đắt đỏ nhất hành tinh. Khách hàng mua vé hạng nhất của Swiss Air từ New York tới Singapore có thể được ưu tiên lên thẳng máy bay mà không cần chờ đợi. Giá vé cho chuyến bay này là 22.265 USD. Chuyến bay từ New York đến Singapore của Virgin Atlantic dành riêng một khoang đặc biệt cho tầng lớp thượng lưu với giá 20.000 USD. Ghế ngồi tại đây có thể biến thành giường nằm thoải mái theo nhu cầu của khách.Khoang hạng nhất trên máy bay từ Los Angeles đến Tokyo của Japan Airlines (16.000 USD) được trang bị ghế nằm bọc nệm da vô cùng thoải mái. Để trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo khoang hạng nhất trên máy bay của Qantas Airlines, khách hàng phải bỏ ra 14.974 USD để di chuyển từ Los Angeles tới Melbourne. Giường nệm da cừu tại đây được điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng. Khoang hạng nhất của Singapore Airlines từ New York đến Singapore có giá 14.000 USD. Nguồn ảnh: Tripstodiscover. Video: Máy bay khủng nhất thế giới lần đầu cất cánh. Nguồn: Vietnamnet.

