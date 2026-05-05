Bộ Y tế yêu cầu rà soát 3 lô sữa a2 Platinum dành cho trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ

Tối 4/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung Sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) do A2 Milk Company sản xuất.

Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. (Ảnh FDA)

Làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung Sắt (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường; trong đó giám sát sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu để ngăn ngừa sự cố an toàn thực phẩm theo yêu cầu tại Công văn số 1317/BYT-ATTP của Bộ Y tế ngày 03/3/2026 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc nâng cao năng lực kiểm nghiệm và giám sát các sản phẩm thực phẩm.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA nêu trên. Và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 18/05/2026.

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, ngày 04/5/2026, Cục An toàn thực phẩm có văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trước đó, ngày 02/05/2026, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ra thông báo về việc Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung Sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) do phát hiện có chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng trong hộp thiếc 31.7 ounce được bán tại Hoa Kỳ có thông tin cụ thể như sau: Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026; Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027; Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027.