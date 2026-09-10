Khuyến cáo tổn thương gan cấp do sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp tổn thương gan cấp nghiêm trọng do sử dụng thảo dược không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân là ông H.Q.M. (61 tuổi, trú tại Hà Nội), có tiền sử tăng huyết áp và đang điều trị đều đặn. Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, ông M. xuất hiện triệu chứng đau âm ỉ vùng thượng vị lan ra sau lưng kèm ợ nóng. Cho rằng mình mắc bệnh dạ dày, bệnh nhân không đến cơ sở y tế thăm khám mà tự tìm mua thuốc bắc không rõ nguồn gốc về uống.

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Sau khoảng 6 tuần sử dụng, tình trạng đau dạ dày của bệnh nhân không những không thuyên giảm mà cơ thể bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, ăn uống kém, giảm khả năng vận động, vàng da, vàng mắt và nước tiểu sẫm màu. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy tình trạng tổn thương gan vô cùng rõ rệt khi chỉ số AST đạt 1.121 U/L và ALT đạt 1.287 U/L, cao gấp hơn 30 lần so với giới hạn bình thường. Qua khai thác bệnh sử và loại trừ các nguyên nhân viêm gan khác, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương gan cấp, nhiều khả năng do ngộ độc tính từ loại thuốc bắc trôi nổi nói trên, đồng thời chỉ định nhập viện điều trị.

Theo BS Trần Minh Quân, Phó Trưởng Khoa Viêm gan, nhờ được phát hiện và can thiệp kịp thời, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định sau gần 20 ngày điều trị tích cực. Các chỉ số men gan giảm đáng kể, trong đó AST hạ xuống còn 78 U/L và ALT giảm về mức 128 U/L. BS Quân phân tích thêm, tổn thương gan do thuốc hoặc thảo dược thường diễn biến rất âm thầm; nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường tiềm ẩn nguy cơ chứa các thành phần chưa được công bố, tạp chất hoặc chất hóa học có khả năng gây độc trực tiếp cho gan.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng các loại thuốc nam, thuốc bắc hay sản phẩm thảo dược trôi nổi theo lời truyền miệng, cũng như không tự ý thay thế phác đồ điều trị đã được bác sĩ kê đơn. Việc dùng các sản phẩm Đông y cần phải có sự tư vấn và theo dõi sát sao từ người có chuyên môn. Trong quá trình sử dụng, nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc đau vùng hạ sườn phải, người bệnh cần lập tức ngừng thuốc và đến ngay các cơ sở y tế để được kiểm tra, xử lý kịp thời.