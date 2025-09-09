Hà Nội

Khung cảnh tuyệt sắc của hồ nước huyền thoại lớn thứ hai Trung Quốc

Kho tri thức

Khung cảnh tuyệt sắc của hồ nước huyền thoại lớn thứ hai Trung Quốc

Hồ Động Đình ở Trung Quốc từ lâu đã gắn liền với sông Trường Giang và nền văn hóa dân gian phong phú, mang trong mình nhiều điều thú vị ít ai biết.

1. Là hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc. Hồ Động Đình nằm ở tỉnh Hồ Nam, có diện tích thay đổi theo mùa, luôn giữ vai trò quan trọng trong thủy hệ Trường Giang. Ảnh: exmoo.com.
2. Được gọi là “bình giữ nước” của sông Trường Giang. Hồ có chức năng điều tiết dòng chảy, giảm nguy cơ lũ lụt cho vùng hạ lưu và các đồng bằng trù phú ven sông. Ảnh: exmoo.com.
3. Là nơi hội tụ của nhiều con sông lớn. Các sông Tương, Tư, Nguyên và Lễ đều đổ vào hồ Động Đình trước khi nhập vào Trường Giang. Ảnh: cna.com.tw.
4. Gắn liền với truyền thuyết Quân và Vu Sơn Thần Nữ. Hồ Động Đình xuất hiện trong nhiều câu chuyện thần thoại và thi ca Trung Hoa, gắn với các vị thần sông núi. Ảnh: qunarzz.com.
5. Là vùng đất linh thiêng trong văn hóa cổ. Nhiều thi nhân đời Đường, Tống đã lấy cảm hứng từ hồ để sáng tác những bài thơ ca trác tuyệt. Ảnh: essra.org.cn.
6. Có vai trò quan trọng trong giao thông cổ xưa. Nhờ kết nối với sông Trường Giang, hồ từng là tuyến giao thương thủy quan trọng giữa các vùng miền Trung Quốc. Ảnh: i-meihua.com.
7. Đa dạng sinh học cao. Hồ Động Đình là nơi cư trú của hàng trăm loài chim di cư và nhiều loài thủy sinh quý hiếm, góp phần bảo tồn sinh thái. Ảnh: soon1117.wordpress.com.
