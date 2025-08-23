Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngắm hồ axit lớn nhất thế giới, nước xanh ngọc đẹp ma mị lạ thường

Kho tri thức

Ngắm hồ axit lớn nhất thế giới, nước xanh ngọc đẹp ma mị lạ thường

Kawah Ijen hút hồn du khách bởi màu nước xanh siêu thực, kèm hiện tượng “ngọn lửa xanh” độc nhất vô nhị chỉ xuất hiện trong đêm tối.

Theo Giaoducthoidai
Kawah Ijen từ lâu đã hấp dẫn những nhà thám hiểm bởi màu sắc xanh tuyệt đẹp của làn nước trên miệng núi lửa. Đây là một núi lửa dạng tầng nằm trên dãy núi Puger, ở phía Đông Java, Indonesia.
Kawah Ijen từ lâu đã hấp dẫn những nhà thám hiểm bởi màu sắc xanh tuyệt đẹp của làn nước trên miệng núi lửa. Đây là một núi lửa dạng tầng nằm trên dãy núi Puger, ở phía Đông Java, Indonesia.
Kawah Ijen là miệng núi lửa chứa hồ axit lớn nhất thế giới. Núi lửa này hiện vẫn đang hoạt động..
Kawah Ijen là miệng núi lửa chứa hồ axit lớn nhất thế giới. Núi lửa này hiện vẫn đang hoạt động..
Màu xanh lục lam của hồ miệng núi lửa Kawah Ijen sáng đến mức có thể nhìn thấy từ không gian . Các khoáng chất và axit trong hồ miệng núi lửa tạo cho nước màu ngọc lam nhân tạo.
Màu xanh lục lam của hồ miệng núi lửa Kawah Ijen sáng đến mức có thể nhìn thấy từ không gian . Các khoáng chất và axit trong hồ miệng núi lửa tạo cho nước màu ngọc lam nhân tạo.
Các chất này bắt nguồn từ một khoang magma nóng đỏ bên dưới ngọn núi lửa, lần phun trào gần nhất là vào năm 1999. Ngọn núi lửa cao 2.769 mét và miệng núi lửa rộng khoảng 700 x 800 m.
Các chất này bắt nguồn từ một khoang magma nóng đỏ bên dưới ngọn núi lửa, lần phun trào gần nhất là vào năm 1999. Ngọn núi lửa cao 2.769 mét và miệng núi lửa rộng khoảng 700 x 800 m.
Nước trong hồ có độ pH thấp hơn 0,3 ở một số khu vực, đa số là ở nơi có chất lỏng thủy nhiệt dâng lên từ bên trong lớp vỏ Trái Đất, lấp đầy nước bằng khoáng chất, cũng như axit sunfuric và axit clohydric.
Nước trong hồ có độ pH thấp hơn 0,3 ở một số khu vực, đa số là ở nơi có chất lỏng thủy nhiệt dâng lên từ bên trong lớp vỏ Trái Đất, lấp đầy nước bằng khoáng chất, cũng như axit sunfuric và axit clohydric.
Độ pH 0,3 tương tự như độ pH của axit ắc quy, có thể hòa tan da người gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, hồ axit Kawah Ijen vẫn là nơi sinh sống của một cộng đồng nhỏ vi khuẩn, theo một nghiên cứu năm 2006.
Độ pH 0,3 tương tự như độ pH của axit ắc quy, có thể hòa tan da người gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, hồ axit Kawah Ijen vẫn là nơi sinh sống của một cộng đồng nhỏ vi khuẩn, theo một nghiên cứu năm 2006.
Mưa thường xuyên bổ sung nước cho hồ có tính axit này. Nhưng nước mới ngay lập tức trở nên ăn mòn do các lỗ thông hơi giải phóng khí liên tục ở đáy hồ.
Mưa thường xuyên bổ sung nước cho hồ có tính axit này. Nhưng nước mới ngay lập tức trở nên ăn mòn do các lỗ thông hơi giải phóng khí liên tục ở đáy hồ.
Khi miệng núi lửa đầy, nước tràn vào một dòng suối ở phía tây của núi lửa, chảy vào lưu vực sông Banyupahit — tên của con sông có nghĩa là "nước đắng" trong tiếng Java.
Khi miệng núi lửa đầy, nước tràn vào một dòng suối ở phía tây của núi lửa, chảy vào lưu vực sông Banyupahit — tên của con sông có nghĩa là "nước đắng" trong tiếng Java.
Kawah Ijen còn thải ra khí lưu huỳnh bắt lửa khi tiếp xúc với oxy trong bầu khí quyển của Trái Đất.
Kawah Ijen còn thải ra khí lưu huỳnh bắt lửa khi tiếp xúc với oxy trong bầu khí quyển của Trái Đất.
Khi khí bốc cháy phía trên núi lửa, chúng tạo ra ngọn lửa màu xanh điện mà hầu như không được chú ý vào ban ngày, nhưng tạo ra cảnh tượng đáng kinh ngạc vào ban đêm.
Khi khí bốc cháy phía trên núi lửa, chúng tạo ra ngọn lửa màu xanh điện mà hầu như không được chú ý vào ban ngày, nhưng tạo ra cảnh tượng đáng kinh ngạc vào ban đêm.
Phản ứng hóa học đầy mạnh mẽ này được gọi tên là "ngọn lửa xanh" (Blue fire).
Phản ứng hóa học đầy mạnh mẽ này được gọi tên là "ngọn lửa xanh" (Blue fire).
Từ các kẽ nứt trong miệng núi lửa, luồng khí lưu huỳnh nóng rực, lên tới 600 độ C, phun trào mãnh liệt. Khi gặp không khí, chúng bốc cháy, tạo nên những đốm lửa xanh huyền ảo.
Từ các kẽ nứt trong miệng núi lửa, luồng khí lưu huỳnh nóng rực, lên tới 600 độ C, phun trào mãnh liệt. Khi gặp không khí, chúng bốc cháy, tạo nên những đốm lửa xanh huyền ảo.
Thông thường, lưu huỳnh trong các khí này ngưng tụ sau khi bắt sáng, tạo thành chất lỏng chảy một đoạn ngắn dọc theo núi lửa trước khi đông đặc thành các lớp trầm tích màu vàng.
Thông thường, lưu huỳnh trong các khí này ngưng tụ sau khi bắt sáng, tạo thành chất lỏng chảy một đoạn ngắn dọc theo núi lửa trước khi đông đặc thành các lớp trầm tích màu vàng.
Người dân địa phương khai thác các lớp trầm tích này, bẻ nhỏ các khối lưu huỳnh để bán cho một nhà máy tinh chế đường trong khu vực, nhằm loại bỏ màu trong sản xuất đường.
Người dân địa phương khai thác các lớp trầm tích này, bẻ nhỏ các khối lưu huỳnh để bán cho một nhà máy tinh chế đường trong khu vực, nhằm loại bỏ màu trong sản xuất đường.
Công việc khai thác lưu huỳnh rất độc hại nhưng sức hấp dẫn từ vẻ đẹp của ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động này đã thu hút người dân địa phương dần chuyển nghề sang tư vấn du lịch.
Công việc khai thác lưu huỳnh rất độc hại nhưng sức hấp dẫn từ vẻ đẹp của ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động này đã thu hút người dân địa phương dần chuyển nghề sang tư vấn du lịch.
Theo Giaoducthoidai
giaoducthoidai.vn
Link bài gốc Copy link
https://giaoducthoidai.vn/ngam-ho-axit-lon-nhat-the-gioi-mau-nuoc-xanh-ky-dieu-chet-nguoi-post721949.html?fbclid=IwY2xjawMTzbBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMNUJWZ3J2UHhGelNOR3A3AR4-BV2LC9aCtEIMT4UhTG_GHlXrUUOykqy_kYoIdMpUXKbN3VU8L3icrAoFIA_aem_AhoE_PHJpMVg7SNOdTYP3w
#hồ axit lớn nhất thế giới #hồ axit Java #hồ axit chết người #khai thác lưu huỳnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT