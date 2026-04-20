Dấu vết hóa thạch hé lộ bí mật bất ngờ về hệ sinh thái cổ đại ở Nam Phi

Các nhà nghiên cứu tại Nam Phi đã phát hiện những dấu vết hóa thạch mới trên bờ biển phía Nam nước này. Trong đó, 2 phát hiện là "đầu tiên trên thế giới".

Bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape của Nam Phi là một trong những khu vực có dấu vết hóa thạch phong phú.

Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận hơn 400 địa điểm có dấu vết động vật có xương sống trên dải bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape kể từ năm 2007 cho tới nay. Họ xác định những dấu vết hóa thạch do động vật có xương sống để lại, bao gồm tê tê, hươu cao cổ, cá sấu, voi...

Hàng trăm dấu vết hóa thạch thuộc các loại khác nhau, bao gồm cả dấu chân cho tới dấu vết kéo lê bằng mông. Một số loài động vật chưa được tìm thấy trong khu vực thông qua hóa thạch cơ thể mà chỉ được phát hiện qua dấu vết hóa thạch.

Theo các chuyên gia, hầu hết các dấu vết hóa thạch có niên đại thuộc kỷ Pleistocene, tức giai đoạn từ 130.000 đến 90.000 năm trước. Niên đại của các dấu vết được xác định bằng phương pháp phát quang kích thích quang học, tức đo thời điểm các hạt cát lần cuối tiếp xúc với ánh sáng.

Các dấu vết hóa thạch mới phát hiện ở bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape của Nam Phi. Ảnh: theconversation.

Trong số các phát hiện mới, các chuyên gia có 2 phát hiện đầu tiên trên thế giới. Một là tìm thấy dấu chân hóa thạch duy nhất được biết đến của loài chim có tên hamerkop. Đây là loài chim đặc trưng của châu Phi với bàn chân có màng.

Hai là các nhà khoa học lần đầu tiên xác nhận 3 đường đi hóa thạch dạng “tramline” của rùa cạn, tức kiểu vệt dấu chân song song với sải chân rộng và các bước đi sát nhau, lần đầu tiên được ghi nhận trong hồ sơ hóa thạch toàn cầu.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện bộ dấu vết của một cá thể rùa cạn khổng lồ, được tính có chiều dài khoảng 106 cm. Kích thước này lớn hơn đáng kể so với loài rùa cạn lớn nhất hiện còn sống ở Nam Phi là rùa báo. Tuy nhiên, phiến đá chứa bộ dấu vết này đã sụp xuống biển chỉ vài tháng sau khi được phát hiện, cho thấy mức độ mong manh của các di chỉ ven biển.

Địa điểm phát hiện các dấu vết hóa thạch trên có nguy cơ bị phá hủy do sạt lở đá. Vì vậy, các chuyên gia đã và đang sử dụng kỹ thuật quang trắc 3D để lưu giữ dữ liệu số của các dấu vết nhằm phục vụ nghiên cứu lâu dài và tạo bản sao trưng bày. Thông qua đó, họ có thể xây dựng bức tranh về môi trường sinh thái tại khu vực bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape của Nam Phi khi còn là đồng bằng rộng lớn với nhiều loài động vật sinh sống vào hàng chục ngàn năm trước.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Tìm thấy hàng loạt hóa thạch dưới dòng suối ngầm

Một nhóm nghiên cứu tìm thấy nhiều hóa thạch nằm trong bùn dưới dòng suối ngầm bên trong hang ngầm ở Texas, Mỹ, bao gồm hóa thạch của lười khổng lồ, voi ma mút.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Quaternary Research, các chuyên gia cho biết đã tình cờ tìm thấy hàng loạt hóa thạch nằm trong bùn dưới dòng suối ngầm trong chuyến thám hiểm hang Bender gần thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ.

Nhà cổ sinh vật học John Moretti cùng các đồng nghiệp tìm thấy hàng loạt hóa thạch trong nhiều chuyến khảo sát thực hiện từ năm 2023 - 2024. Nhóm đã thu thập hóa thạch tại 21 vị trí khác nhau trong hang.

Khám phá khó tin về hóa thạch linh trưởng 18 triệu năm tuổi

Các chuyên gia đã tìm thấy hóa thạch linh trưởng khoảng 18 triệu năm tuổi tại địa điểm không ngờ ở châu Phi. Khám phá này có thể viết lại lịch sử tiến hóa.

Theo nghiên cứu mới công bố, việc phát hiện hóa thạch 18 triệu năm tuổi của một loài linh trưởng bí ẩn ở Ai Cập cho thấy tổ tiên của tất cả các loài vượn hiện nay, bao gồm cả con người, có thể có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc châu Phi hoặc bán đảo Ả Rập.

Từ lâu, các nhà khoa học cho rằng, loài vượn hiện đại có nguồn gốc từ Đông Phi. Thế nhưng, hóa thạch mới được tìm thấy, thuộc về một chi và loài mới, hé lộ sự thật hoàn toàn khác.

Hóa thạch 'khủng long biết bay' chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin đúng

Archaeopteryx được coi là hóa thạch chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin là đúng. Mẫu vật này giúp các chuyên gia giải mã nhiều bí ẩn loài khủng long biết bay.

Một trong những mẫu vật giúp các nhà khoa học giải mã được nhiều thông tin hữu ích nhất cho đến nay là "Chicago Archaeopteryx". Hóa thạch này gần đây đã được các chuyên gia thuộc Bảo tàng Field, Chicago, Mỹ nghiên cứu.
Theo nhóm nghiên cứu thuộc Bảo tàng Field, đây là lần đầu tiên toàn bộ hóa thạch "Chicago Archaeopteryx" được chụp CT. Kết quả chụp CT hé lộ mẫu vật hoàn chỉnh với nhiều chi tiết chưa từng có ở bất kỳ hóa thạch Archaeopteryx nào trước đây.
