Dấu vết hóa thạch hé lộ bí mật bất ngờ về hệ sinh thái cổ đại ở Nam Phi

Các nhà nghiên cứu tại Nam Phi đã phát hiện những dấu vết hóa thạch mới trên bờ biển phía Nam nước này. Trong đó, 2 phát hiện là "đầu tiên trên thế giới".

Bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape của Nam Phi là một trong những khu vực có dấu vết hóa thạch phong phú.

Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận hơn 400 địa điểm có dấu vết động vật có xương sống trên dải bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape kể từ năm 2007 cho tới nay. Họ xác định những dấu vết hóa thạch do động vật có xương sống để lại, bao gồm tê tê, hươu cao cổ, cá sấu, voi...

Hàng trăm dấu vết hóa thạch thuộc các loại khác nhau, bao gồm cả dấu chân cho tới dấu vết kéo lê bằng mông. Một số loài động vật chưa được tìm thấy trong khu vực thông qua hóa thạch cơ thể mà chỉ được phát hiện qua dấu vết hóa thạch.

Theo các chuyên gia, hầu hết các dấu vết hóa thạch có niên đại thuộc kỷ Pleistocene, tức giai đoạn từ 130.000 đến 90.000 năm trước. Niên đại của các dấu vết được xác định bằng phương pháp phát quang kích thích quang học, tức đo thời điểm các hạt cát lần cuối tiếp xúc với ánh sáng.

Các dấu vết hóa thạch mới phát hiện ở bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape của Nam Phi. Ảnh: theconversation.

Trong số các phát hiện mới, các chuyên gia có 2 phát hiện đầu tiên trên thế giới. Một là tìm thấy dấu chân hóa thạch duy nhất được biết đến của loài chim có tên hamerkop. Đây là loài chim đặc trưng của châu Phi với bàn chân có màng.

Hai là các nhà khoa học lần đầu tiên xác nhận 3 đường đi hóa thạch dạng “tramline” của rùa cạn, tức kiểu vệt dấu chân song song với sải chân rộng và các bước đi sát nhau, lần đầu tiên được ghi nhận trong hồ sơ hóa thạch toàn cầu.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện bộ dấu vết của một cá thể rùa cạn khổng lồ, được tính có chiều dài khoảng 106 cm. Kích thước này lớn hơn đáng kể so với loài rùa cạn lớn nhất hiện còn sống ở Nam Phi là rùa báo. Tuy nhiên, phiến đá chứa bộ dấu vết này đã sụp xuống biển chỉ vài tháng sau khi được phát hiện, cho thấy mức độ mong manh của các di chỉ ven biển.

Địa điểm phát hiện các dấu vết hóa thạch trên có nguy cơ bị phá hủy do sạt lở đá. Vì vậy, các chuyên gia đã và đang sử dụng kỹ thuật quang trắc 3D để lưu giữ dữ liệu số của các dấu vết nhằm phục vụ nghiên cứu lâu dài và tạo bản sao trưng bày. Thông qua đó, họ có thể xây dựng bức tranh về môi trường sinh thái tại khu vực bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape của Nam Phi khi còn là đồng bằng rộng lớn với nhiều loài động vật sinh sống vào hàng chục ngàn năm trước.