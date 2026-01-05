Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Ban Nội chính Trung ương Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 5/1 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng.

Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133 về việc thành lập Ban Pháp chế Trung ương - Tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay. Trải qua 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, mặc dù có những tên gọi khác nhau, có thời gian được hợp nhất, rồi tái lập; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên một hành trình vẻ vang, hun đúc nên bản lĩnh, trí tuệ và ý chí kiên định “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”, ghi dấu những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng.

Thay mặt các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 tặng Ban Nội chính Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, công tác nội chính luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, xác định là lĩnh vực then chốt nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, nhận định, trong mỗi giai đoạn lịch sử, dù trong điều kiện khó khăn, phức tạp, các thế hệ cán bộ ngành Nội chính Đảng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định nguyên tắc, vững vàng bản lĩnh; tận tụy, liêm chính, dũng cảm đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai.

Theo Tổng Bí thư, chính từ những con người “thép” ấy, ngành Nội chính Đảng đã hình thành nên bản sắc riêng: vững về nguyên tắc, sắc về tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Nội chính Trung ương.

Đặc biệt, từ khi được tái lập đến nay, ngành Nội chính Đảng đã ngày càng phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Nêu rõ, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, toàn ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần: làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn; chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm “bốn không” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

"Tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ; tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngành Nội chính Đảng phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, là biểu tượng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, thực sự là “trung tâm”, “khớp nối”, “đầu mối” trong tham mưu, điều hòa, phối hợp; đồng thời coi trọng phòng, chống lãng phí để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Quang cảnh buổi lễ.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, toàn ngành nội chính Đảng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ. Chú trọng các vấn đề an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh “điểm nóng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì Nhân dân phục vụ".

"Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần – kiệm – liêm – chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói thêm.

Với truyền thống vẻ vang và bản lĩnh đã được tôi luyện qua thử thách, dịp này Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng thời gian tới, ngành Nội chính Đảng sẽ tiếp tục là lực lượng trung thành, tin cậy, sắc bén của Đảng; tiếp tục lập nên nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân – lực lượng giữ gìn kỷ cương, phép nước và sự trong sạch của chế độ - đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.