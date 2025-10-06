Không có biểu hiện, du học sinh Hàn Quốc phát hiện u bàng quang

Gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân, 26 tuổi, du học sinh Hàn Quốc, được chẩn đoán u bàng quang. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi bóc chân u bằng laser Holmium cho bệnh nhân.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, nhân dịp nghỉ học, bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm và phát hiện có nốt tăng âm ở thành phải bàng quang. Bệnh nhân không có biểu hiện đau tức hạ vị, không tiểu máu, tiểu không buốt rắt, không sốt.

Các bác sĩ nghi ngờ u bàng quang nên tiến hành chỉ định soi bàng quang và chụp MRI cho bệnh nhân để chẩn đoán xác định. Kết quả soi bàng quang cho thấy: Hình ảnh u nhú bàng quang thành bên phải với kích thước khoảng 1cm. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi bóc gọn u và chân u bàng quang bằng laser Holmium cho bệnh nhân.

Khối u bàng quang được cắt bỏ ở cô gái trẻ người Hàn Quốc - Ảnh BVCC

BSCKII Trần Đức Dũng – Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại tiết niệu dưới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Nội soi cắt u bàng quang bóc gọn chân u bằng laser Holmium là phương pháp thường được áp dụng đối với u bàng quang nhỏ tại Khoa tiết niệu dưới – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Phẫu thuật viên bóc gọn chân u, từ đó giúp đánh giá chính xác giai đoạn dựa trên giải phẫu bệnh.

Thời gian mổ mất 10 phút, lấy bệnh phẩm làm giải phẫu bệnh cho kết quả: Ung thư biểu mô đường niệu thể nhú độ thấp. Bệnh nhân được ngâm hóa chất để tráng bàng quang trong vòng 12 giờ sau phẫu thuật.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, ăn uống, sinh hoạt bình thường, tiểu trong và được ra viện.

Hình ảnh u bàng quang trong nội soi bàng quang - Ảnh

U bàng quang gồm có u lành tính và u ác tính, tuy nhiên hầu hết u bàng quang là ác tính carcinoma và xuất phát từ lớp niêm mạc của bàng quang (TCC- Transitional Cell Carcinoma).

U bàng quang carcinoma phân thành 4 loại chính: Carcinoma tế bào chuyển tiếp (chiếm 90%), carcinoma tế bào vảy (7-8%), carcinoma tuyến (1-2%) và các dạng khác như sarcoma, melanoma… U bàng quang chia làm 2 nhóm chính: U chưa xâm lấn (nông) và u xâm lấn đến lớp cơ hoặc sâu hơn.

Các yếu tố nguyên nhân thường gặp tại Việt Nam: Di truyền, hút thuốc lá, viêm nhiễm, thuốc nhuộm công nghiệp là hóa chất: in ấn, nhuộm, cao su nhựa, xăng dầu. Các chất sinh ung thư chính liên quan là các chất amin thơm, carbohydrat thơm đa vòng…