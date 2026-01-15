Hà Nội

Xã hội

Khởi tố thanh niên mở thẻ tín dụng hộ rồi rút sạch hơn 117 triệu đồng

Mở thẻ tín dụng giúp người quen, nam thanh niên 26 tuổi ở Phú Thọ sau đó dùng điện thoại chiếm đoạt hơn 117 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Hinh

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Huy T. (SN 1999, trú phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

615773722-881172627992737-3057718605974014286-n.jpg
Cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Mai Huy T.

Theo điều tra, khoảng tháng 4/2025, T. đứng ra mở thẻ tín dụng ngân hàng cho chị Vương Thị Linh L. và chị Nguyễn Thị Thu P. Sau đó, T. nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các tài khoản thẻ tín dụng này để chi tiêu cá nhân.

T. đã sử dụng điện thoại truy cập thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của hai nạn nhân, rồi chuyển tiền về tài khoản Momo của mình. Tổng số tiền T. chiếm đoạt là 117,6 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Huy T. theo Khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự để điều tra.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản người cao tuổi, 124 đối tượng bị khởi tố.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

#thẻ tín dụng #chiếm đoạt tài sản #tội phạm công nghệ cao #Công an Phú Thọ

