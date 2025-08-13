Khởi tố nhiều đối tượng liên quan đường dây sản xuất mì chính, hạt nêm giả

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một vụ sản xuất dầu ăn, mì chính, hạt nêm và bột canh giả quy mô lớn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Famimoto Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1980, trú tại ngõ 378 đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Sản xuất, buôn hàng giả là thực phẩm', theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ban Giám đốc Công tỉnh Phú Thọ trực tiếp đi kiểm tra tại thời điểm khám xét công ty.

Theo cơ quan điều tra, năm 2019, Nguyễn Văn Hưng đăng ký thành lập Công ty TNHH sản xuất và Thương mại phẩm Gia Đình; đến tháng 4/2022 đổi tên thành Công ty TNHH Famimoto Việt Nam do Hưng làm giám đốc. Hoạt động kinh doanh ngành nghề là sang chiết, đóng gói mì chính (bột ngọt) và dầu ăn; sản xuất bột canh và hạt nêm.

Trụ sở công ty đăng ký địa chỉ tại đội 12, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì (cũ) nay là phường Việt Trì. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất thường xuyên thay đổi địa điểm nhà kho sản xuất. Công nhân làm việc chủ yếu là những người quen, người thân của Nguyễn Văn Hưng. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ các lô hàng của các sản phẩm mì chính, dầu ăn, hạt nêm và bột canh do công ty của Nguyễn Văn Hưng sản xuất còn tại kho của công ty và hàng hóa được thu hồi tại thị trường.

Qua quá trình điều tra đã xác định được các sản phẩm giả bao gồm: “Dầu ăn thượng hạng Boat Brand” gồm các lô sản xuất tháng 10/2024, tháng 3, tháng 4/2025; “Dầu thực vật Fami Gold” gồm lô sản xuất tháng 11/2024, tháng 4/2025; “Dầu đậu nành Soybean Oil Boat Brand” lô sản xuất tháng 1/2025. “Bột canh cao cấp Hà Nội” lô sản xuất tháng 2, 3, 4/2025. “Hạt nêm bếp Hồng Việt” lô sản xuất tháng 4/2025; “Hạt nêm Hưng Vượng”, lô sản xuất tháng 1, tháng 3 và tháng 4/2025; Hạt nêm BOAT BRAND” lô sản xuất tháng 4/2025 và “Hạt nêm HORECA” lô sản xuất tháng 3/2025.

Đến nay, Công an đã thu hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần một tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyền, thiết bị sản xuất, đóng gói. Quá trình điều tra xác định, để công bố các sản phẩm của mình, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Văn Hưng đã liên hệ và đề nghị Viện năng suất chất lượng Deming, địa chỉ: Số 28 An Xuân, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cấp khống (không qua thử nghiệm) tổng số 22 phiếu kết quả thử nghiệm.

Ngày 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (sinh năm 1976, trú tại tổ 16, phường An Hải), Lê Trọng Nhân (sinh năm 1977, trú tại tổ 39, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thanh Hoài (sinh năm 1994, trú tại tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) và Trần Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1994, trú tại thôn Lạng Sơn, xã Krong Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Đây là những người của Viện năng suất chất lượng Deming đã chỉ đạo, thực hiện việc cấp khống các phiếu thử nghiệm trên về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phan Văn Chiến, Lê Trọng Nhân và Nguyễn Thị Thanh Hoài; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Ngọc Hiền. Cùng ngày, Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Hưng về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

