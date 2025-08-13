Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố nhiều đối tượng liên quan đường dây sản xuất mì chính, hạt nêm giả

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một vụ sản xuất dầu ăn, mì chính, hạt nêm và bột canh giả quy mô lớn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Famimoto Việt Nam.

Gia Đạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1980, trú tại ngõ 378 đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Sản xuất, buôn hàng giả là thực phẩm', theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

capture-7691.png
Ban Giám đốc Công tỉnh Phú Thọ trực tiếp đi kiểm tra tại thời điểm khám xét công ty.

Theo cơ quan điều tra, năm 2019, Nguyễn Văn Hưng đăng ký thành lập Công ty TNHH sản xuất và Thương mại phẩm Gia Đình; đến tháng 4/2022 đổi tên thành Công ty TNHH Famimoto Việt Nam do Hưng làm giám đốc. Hoạt động kinh doanh ngành nghề là sang chiết, đóng gói mì chính (bột ngọt) và dầu ăn; sản xuất bột canh và hạt nêm.

Trụ sở công ty đăng ký địa chỉ tại đội 12, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì (cũ) nay là phường Việt Trì. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất thường xuyên thay đổi địa điểm nhà kho sản xuất. Công nhân làm việc chủ yếu là những người quen, người thân của Nguyễn Văn Hưng. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ các lô hàng của các sản phẩm mì chính, dầu ăn, hạt nêm và bột canh do công ty của Nguyễn Văn Hưng sản xuất còn tại kho của công ty và hàng hóa được thu hồi tại thị trường.

Qua quá trình điều tra đã xác định được các sản phẩm giả bao gồm: “Dầu ăn thượng hạng Boat Brand” gồm các lô sản xuất tháng 10/2024, tháng 3, tháng 4/2025; “Dầu thực vật Fami Gold” gồm lô sản xuất tháng 11/2024, tháng 4/2025; “Dầu đậu nành Soybean Oil Boat Brand” lô sản xuất tháng 1/2025. “Bột canh cao cấp Hà Nội” lô sản xuất tháng 2, 3, 4/2025. “Hạt nêm bếp Hồng Việt” lô sản xuất tháng 4/2025; “Hạt nêm Hưng Vượng”, lô sản xuất tháng 1, tháng 3 và tháng 4/2025; Hạt nêm BOAT BRAND” lô sản xuất tháng 4/2025 và “Hạt nêm HORECA” lô sản xuất tháng 3/2025.

Đến nay, Công an đã thu hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần một tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyền, thiết bị sản xuất, đóng gói. Quá trình điều tra xác định, để công bố các sản phẩm của mình, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Văn Hưng đã liên hệ và đề nghị Viện năng suất chất lượng Deming, địa chỉ: Số 28 An Xuân, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cấp khống (không qua thử nghiệm) tổng số 22 phiếu kết quả thử nghiệm.

Ngày 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (sinh năm 1976, trú tại tổ 16, phường An Hải), Lê Trọng Nhân (sinh năm 1977, trú tại tổ 39, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thanh Hoài (sinh năm 1994, trú tại tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) và Trần Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1994, trú tại thôn Lạng Sơn, xã Krong Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Đây là những người của Viện năng suất chất lượng Deming đã chỉ đạo, thực hiện việc cấp khống các phiếu thử nghiệm trên về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phan Văn Chiến, Lê Trọng Nhân và Nguyễn Thị Thanh Hoài; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Ngọc Hiền. Cùng ngày, Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Hưng về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#sản xuất mì giả #đường dây giả #Phú Thọ #công an #mì chính #hạt nêm

Bài liên quan

Xã hội

Sản xuất cồn giả, giám đốc cùng thuộc cấp bị khởi tố

Biết rõ các sản phẩm “cồn giả” sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng Nguyễn Văn Diễn vẫn chỉ đạo nhân viên sản xuất, phân phối với số lượng lớn.

Ngày 13/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Diễn (SN 1988), Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Vật tư Y tế An Bình, cùng 3 nhân viên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 9/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra kho hàng sản phẩm y tế của hộ kinh doanh Bùi Đức H., trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện, thu giữ 408 chai (dung tích 500ml) sản phẩm cồn ethanol 70 độ và cồn ethanol 90 độ nhãn hiệu AB, do Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Y tế An Bình, địa chỉ tại thôn Định Mỗ, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Đinh Mỗ, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu là sản phẩm cồn ethanol giả.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội

Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/8, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn (SN: 1982, trú tại: 294 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

capture.png
Đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng thuê 2 xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Do nợ nần chồng chất, Trần Đình Dư (Hà Tĩnh) đã thuê 2 xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 11/8, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Đình Dư (SN 1995, trú tại thôn Tiến Thọ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, do đánh bạc bị thua lỗ dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả, Trần Đình Dư đã nảy sinh ý định “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang xe đi cầm cố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Miền Bắc, miền Trung đón mưa dông giải nhiệt

Miền Bắc, miền Trung đón mưa dông giải nhiệt

Ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, chiều tối có mưa dông rải rác, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều và tối nay, cục bộ có mưa to.