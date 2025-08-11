Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng thuê 2 xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Do nợ nần chồng chất, Trần Đình Dư (Hà Tĩnh) đã thuê 2 xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Hạo Nhiên

Ngày 11/8, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Đình Dư (SN 1995, trú tại thôn Tiến Thọ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, do đánh bạc bị thua lỗ dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả, Trần Đình Dư đã nảy sinh ý định “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang xe đi cầm cố.

8508.jpg
Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Trần Đình Dư.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Dư sử dụng tài khoản Facebook có tên “Dư Bá” tìm kiếm từ khóa “cho thuê xe Hà Tĩnh” trên mạng xã hội và tìm kiếm được các tài khoản cá nhân đăng tải các bài viết cho thuê xe ô tô tự lái tại Hà Tĩnh. Sau đó, Dư liên hệ thuê xe nói dối để sử dụng đi lại nhưng mục đích là đem cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 30/6/2025 đến ngày 7/7/2025, Trần Đình Dư lừa đảo chiếm đoạt 2 chiếc xe ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng của 2 bị hại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, Trần Đình Dư đã từng phạm tội “Cướp tài sản” và hiện đang có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

