Xã hội

Khởi tố người đàn ông mua bán rắn Hổ mang chúa ở Hà Nội

Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận vận chuyển bình rượu ngâm cá thể rắn Hổ mang chúa trên cho Phạm Duy Thuyết.

Gia Đạt

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Thuyết (SN 1981; trú tại: phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

download-3.jpg
Đối tượng Phạm Duy Thuyết cùng tang vật.

Trước đó, vào hồi 10h ngày 25/12/2025, Tổ công tác Công an phường Định Công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên phố Trần Hoà phát hiện một ô tô đang dừng đỗ biểu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 1 bình thuỷ tinh chứa 1 cá thể rắn Hổ mang chúa. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cá thể rắn trên. Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận vận chuyển bình rượu ngâm cá thể rắn Hổ mang chúa trên cho Phạm Duy Thuyết.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Thuyết về Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Xã hội

Công an Phú Thọ khởi tố ba người mua bán số lô, số đề

Ba người có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lớn.

Trước đó, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Công an xã Lương Sơn và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, bắt giữ 3 người có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Xã hội

Khởi tố đối tượng mượn xe máy hàng xóm đưa đi cầm cố

Sau khi mượn xe của hàng xóm, đối tượng Nguyễn Việt Hùng (Hà Tĩnh) đã mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/01, trang thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng (SN 1994, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 07/10/2025, Nguyễn Việt Hùng đến nhà chị Lê Thị H. (là hàng xóm cùng tổ dân phố) để đặt vấn đề mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS 38F1-127.56 làm phương tiện đi lại.

Xã hội

Khởi tố bị can vi phạm quy định về an toàn lao động khiến 1 người tử vong

Trong quá trình thi công do không bảo đảm yêu cầu, biện pháp an toàn, vảy hàn rơi xuống téc xăng phía dưới gây nổ, khiến anh Phạm Văn B tử vong.

Ngày 14/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền (SN 1977, trú tại phường Móng Cái 1) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gây hậu quả nghiêm trọng.

z7412285255310-3de606611daa091918900e3b9a334e07.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền.
