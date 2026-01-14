Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng mượn xe máy hàng xóm đưa đi cầm cố

Sau khi mượn xe của hàng xóm, đối tượng Nguyễn Việt Hùng (Hà Tĩnh) đã mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 14/01, trang thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Hùng (SN 1994, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 07/10/2025, Nguyễn Việt Hùng đến nhà chị Lê Thị H. (là hàng xóm cùng tổ dân phố) để đặt vấn đề mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS 38F1-127.56 làm phương tiện đi lại.

696714b46c796.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Việt Hùng.

Tin tưởng vào mối quan hệ quen biết gần nhà, chị H. đã giao chìa khóa và phương tiện cho Hùng sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng xe, khi phát hiện giấy tờ đăng ký xe được chủ sở hữu để trong cốp, Nguyễn Việt Hùng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, đối tượng Hùng đã mang chiếc xe máy đến một hiệu cầm đồ trên địa bàn phường Nam Hồng để cầm cố lấy 15 triệu đồng, phục vụ vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Sau một thời gian dài, mặc dù gia đình chị H. đã nhiều lần liên lạc, yêu cầu trả lại tài sản nhưng Hùng cố tình lẩn tránh, không trả xe và cũng không khắc phục hậu quả, nên chi H. đã trình báo cơ quan Công an.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
