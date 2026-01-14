Hà Nội

Khởi tố bị can vi phạm quy định về an toàn lao động khiến 1 người tử vong

Trong quá trình thi công do không bảo đảm yêu cầu, biện pháp an toàn, vảy hàn rơi xuống téc xăng phía dưới gây nổ, khiến anh Phạm Văn B tử vong.

Gia Đạt

Ngày 14/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền (SN 1977, trú tại phường Móng Cái 1) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gây hậu quả nghiêm trọng.

z7412285255310-3de606611daa091918900e3b9a334e07.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền.

Theo tài liệu điều tra, chiều 30/8/2025, mặc dù biết rõ nhóm công nhân gồm anh Phạm Văn B, Nguyễn Văn M, Nhữ Đức H, Hà Văn T chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn và chưa được huấn luyện an toàn lao động, nhưng Đinh Quyền là giám đốc Công ty TNHH một thành viên Q.V (địa chỉ tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí và công trình xây dựng, vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng tại khu vực bến “Nhà Thờ”, thuộc khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1.

Trong quá trình thi công hàn hồ quang tay để cố định các điểm nối khung mái tôn, do không bảo đảm yêu cầu, biện pháp an toàn, vảy hàn rơi xuống téc xăng phía dưới gây nổ, khiến anh Phạm Văn B bị tai nạn và tử vong tại chỗ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh bị can theo quy định của pháp luật.

