Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Phú Thọ khởi tố ba người mua bán số lô, số đề

Ba người có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra.

Nguyễn Hinh

Ngày 14/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lớn.

Trước đó, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Công an xã Lương Sơn và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, bắt giữ 3 người có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

screen-shot-2026-01-14-at-45546-pm.png
Các đối tượng Trương Đức Chuyên, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Túc (từ trái qua phải) tại Cơ quan Công an.

Các đối tượng gồm: Trương Đức Chuyên (SN 1983, trú tại thôn An Hòa, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), Lê Thị Thu Hương (SN 1975) và Nguyễn Thị Túc (SN 1982, cùng trú tại xóm Lam Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Qua điều tra bước đầu xác định, chỉ riêng trong ngày 7/1, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch mua bán số lô, số đề là trên 60 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, nhóm người này đã lợi dụng mạng viễn thông để nhận tin nhắn chuyển số lô, số đề từ các con bạc, sau đó tổng hợp, phân chia tỷ lệ phần trăm nhằm trục lợi bất chính.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 1 bị can về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Tuyên án 110 bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

#mua bán số lô #số đề #công an phú thọ

Bài liên quan

Xã hội

Cấm xe từ 8 tấn qua phà Cát Lái trong 2 ngày

Để phục vụ tổ chức Lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái, Sở Xây dựng TP HCM vừa ra thông báo về việc phối hợp điều tiết giao thông.

Theo Sở Xây dựng (SXD) TP HCM, từ 0h đến 5h ngày 14/1 và từ 9h ngày 14/1 đến 17h ngày 15/1 sẽ cấm xe ô tô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái (phường Cát Lái, TP HCM) để phục vụ tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.

img-8864.jpg
Thông báo phối hợp điều tiết giao thông bến phà Cát Lái nhằm phục vụ tổ chức Lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái của SXD TP HCM
Xem chi tiết

Xã hội

Phân luồng giao thông mới nhất phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV

Phòng CSGT Hà Nội yêu cầu, khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người dân cần khẩn trương chuyển hướng.

Chiều 13/1, Phòng CSGT Hà Nội có thông báo phân luồng giao thông để phục vụ Đại hội XIV của Đảng (diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian phân luồng: Bắt đầu từ 5h30 đến 11h30 ngày 14/1; từ 6h đến 8h30, từ 10h30 đến 12h, từ 13h đến 14h và từ 16h đến 19h các ngày từ 19/1 đến 25/1.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá đường dây ghi lô đề quy mô khủng ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá đường ghi dây lô đề quy mô khủng, bắt 19 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 13/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô đặc biệt lớn.

Theo cơ quan Công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Thị Thủy, (SN 1978, trú tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới