Công an Phú Thọ khởi tố ba người mua bán số lô, số đề

Ba người có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch lớn.

Trước đó, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Công an xã Lương Sơn và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, bắt giữ 3 người có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Các đối tượng Trương Đức Chuyên, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Túc (từ trái qua phải) tại Cơ quan Công an.

Các đối tượng gồm: Trương Đức Chuyên (SN 1983, trú tại thôn An Hòa, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), Lê Thị Thu Hương (SN 1975) và Nguyễn Thị Túc (SN 1982, cùng trú tại xóm Lam Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Qua điều tra bước đầu xác định, chỉ riêng trong ngày 7/1, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch mua bán số lô, số đề là trên 60 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định, nhóm người này đã lợi dụng mạng viễn thông để nhận tin nhắn chuyển số lô, số đề từ các con bạc, sau đó tổng hợp, phân chia tỷ lệ phần trăm nhằm trục lợi bất chính.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 1 bị can về tội “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

