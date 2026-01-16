Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố một giám đốc HTX ở Lào Cai vì khai thác cát trái phép

Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã khai thác và bán ra ngoài thị trường hàng trăm nghìn mét khối cát, vượt công suất khai thác khoảng 20 lần.

Bảo Ngân

Ngày 16/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đấu tranh triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai).

Hoạt động khai thác cát trái phép trên do Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1952, trú tại Khu 9, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) – Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hương Giang (có địa chỉ trụ sở tại Tổ dân phố 7, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) điều hành chỉ đạo và giao cho Trần Thị Nguyệt (sinh năm 1971) và con trai là Trương Thành Trung (sinh năm 1988), cùng trú tại phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) quản lý, tổ chức hoạt động khai thác.

cats-9740.jpg
Đối tượng Nguyễn Việt Hùng. (Ảnh: LB).

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã sử dụng 4 tàu thường xuyên khai thác cát và tập kết tại 3 bãi, sau đó đưa đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh khác bằng đường bộ và đường thuỷ. Vị trí khai thác cát đều nằm ngoài toạ độ được cấp phép.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã khai thác và bán ra ngoài thị trường hàng trăm nghìn mét khối cát, vượt công suất khai thác khoảng 20 lần khối lượng được cấp phép, gây thất thoát tài nguyên và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

2-6791.jpg
Điểm tập kết cát. (Ảnh: LB).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Việt Hùng, Trần Thị Nguyệt và Trương Thành Trung về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời thu giữ 4 tàu khai thác cát nhiều tài liệu liên quan đến việc phân công, điều hành hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát trái phép.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Nguồn: VTV.

#Công an Lào Cai #khai thác cát trái phép

Bài liên quan

Xã hội

Bị phạt 20 triệu đồng vì dùng xe bò kéo tay khai thác 24m3 cát trái phép

Người đàn ông bị phạt 20 triệu đồng vì hành vi khai thác 24m3 cát trái phép bằng 1 chiếc xẻng và xe bò kéo tay.

UBND xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với ông Lê Văn Vinh, trú tại thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh thực, tỉnh Quảng Ninh vì hành về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1387757977-nghe-keo-xe.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Gia Lai đột kích phá đường dây khai thác cát trái phép trên sông Côn

Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến 2 điểm khai thác thác cát trái phép xã Tây Sơn.

2h sáng ngày 25/12, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đồng loạt đột kích các điểm có dấu hiệu khai thác cát trái phép trên sông Côn tại thôn Phú Lạc, xã Bình An và Vĩnh Lộc, xã Tây Sơn.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) chỉ đạo điều tra phá án.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ vụ khai thác cát 'lậu' cực khủng ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép với khối lượng rất lớn.

Ngày 25/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án liên quan đến 2 đối tượng P.M.Đ (SN 1966) và N.T.L (SN 1965; cùng ngụ xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới