An Giang: Khu vực I giữ vai trò trụ đỡ, quyết tâm vượt ngưỡng tăng trưởng 11%

Sáng ngày 26/02/2026, tại Hội nghị triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế khu vực I, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã khẳng định tầm quan trọng chiến lược của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 10,71% và quyết tâm phấn đấu vượt con số 11%. Để hiện thực hóa mục tiêu tham vọng này, khu vực I được giao trọng trách đóng góp giá trị theo giá so sánh ước đạt gần 54.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 30% trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh với kỳ vọng tăng trưởng nội ngành đạt từ 4% trở lên.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Như Ngọc

Nhìn vào cơ cấu giá trị sản xuất, ngành nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với đóng góp dự kiến hơn 31.500 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt tập trung vào việc nâng cao chất lượng thay vì chỉ chạy theo sản lượng thuần túy. Tỉnh đặt mục tiêu tổng sản lượng lúa đạt khoảng 8,8 triệu tấn, nhưng điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Diện tích tham gia đề án dự kiến đạt 183.000 ha, tăng hơn 22% so với năm trước, giúp nâng sản lượng lúa chất lượng cao lên trên 6 triệu tấn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế về tăng trưởng xanh.

Bên cạnh thế mạnh lúa gạo, ngành thủy sản được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mang tính lịch sử với tổng sản lượng dự kiến trên 1,6 triệu tấn, đóng góp hơn 22.600 tỷ đồng vào giá trị sản xuất. Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, đặc biệt là các dự án nuôi biển quy mô lớn tại các đặc khu như Phú Quốc, Hà Tiên và Kiên Hải đang mở ra không gian phát triển mới. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhiều dự án nuôi biển hàng nghìn hecta không chỉ giúp gia tăng sản lượng thêm hàng chục nghìn tấn mỗi năm mà còn góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Riêng lĩnh vực lâm nghiệp dù chiếm tỷ trọng nhỏ với khoảng 200 tỷ đồng nhưng vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để bảo đảm các con số chỉ tiêu đi vào thực tiễn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn cho biết ngành sẽ tập trung triển khai đồng bộ các đề án trọng điểm về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Tỉnh đang rốt ráo đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và tăng cường quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Việc tháo gỡ các nút thắt về đất đai và quy hoạch hài hòa giữa khu vực thu hút doanh nghiệp với khu vực sản xuất của người dân được xem là chìa khóa để tạo ra sự ổn định lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh rằng dư địa phát triển của An Giang, đặc biệt là trong lĩnh vực cá tra, tôm nước lợ và nuôi biển vẫn còn rất lớn. Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải bám sát kịch bản tăng trưởng, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu sẽ là yếu tố quyết định để nâng cao thu nhập cho người dân và đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia trong tương lai gần.