Xã hội

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng ở Vĩnh Long

Cơ quan Công xác định đối tượng Trương Minh Hải (Vĩnh Long) đã nhiều lần cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 410 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 01/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Hải (SN: 1985, trú tại số 535B, Khu phố 3, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, vào tháng 03/2023, được sự giới thiệu từ những người làm ăn chung nên anh V.V.V (SN: 1989, thường trú ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long) thường xuyên liên hệ vay tiền của Hải.

gen-o-anh-bat-bi-can.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Minh Hải.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 06/3/2023 đến ngày 05/4/2023 (30 ngày), Trương Minh Hải đã cho ông V.V.V vay 07 lần với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng, lãi suất thỏa thuận giữa ông V và ông Hải là 0.5%/ngày (tương đương 15%/tháng), gấp 9,125 lần mức lãi suất tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 (20%/năm).

Cơ quan Công an xác định, tổng số tiền lãi Trương Minh Hải đã thu là 464.800.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 414.008.018 đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua phần mềm trên mạng.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Vĩnh Long #khởi tố #Trương Minh Hải #cho vay lãi nặng

