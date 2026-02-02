Hà Nội

Xã hội

Khởi tố điều tra 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức 'xóc đĩa' ở Quảng Ninh

Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức “xóc đĩa”.

Gia Đạt

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội “Đánh bạc”. Trước đó, khoảng 21h, ngày 24/1, Công an phường Vàng Danh tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức “xóc đĩa” tại phòng tập thể số 18 của Công ty TNHH Xây dựng Công trình mỏ Việt Hồng, thuộc tổ 3, khu Vàng Danh 9, phường Vàng Danh.

5.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 24.030.000 đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng.

Trong số này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Hiển (SN 1980, trú tại khu phố Pháp Chế, phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng), Lê Chí Cường (SN 1980, trú tại thôn Tống Thượng, xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng) và Đinh Văn Tuấn (SN 1993, trú tại thôn 16, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) để phục vụ công tác điều tra.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng đánh bạc trái phép đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an phường Vàng Danh. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện lớn và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

>>> Xem thêm video: Mật phục bắt 4 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép

Nguồn: ĐTHĐT.
