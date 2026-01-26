Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 16.521.000 đồng.

Gia Đạt

Ngày 26/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lúc 23h55 ngày 17/1/2026, Công an xã Khánh Khê phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Đàm Văn Chìm, trú tại thôn Long Thượng, xã Khánh Khê.

capture.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng gồm Đàm Văn Chìm, sinh năm 1991, trú tại thôn Long Thượng, xã Khánh Khê; Hoàng Văn Long, sinh năm 1974, trú tại thôn Long Tràng, xã Khánh Khê; Chu Văn Ngôn, sinh năm 1987, trú tại thôn Long Tràng, xã Khánh Khê; Lý Văn Dương, sinh năm 1994, trú tại thôn Long Thượng, xã Khánh Khê và Hùng Văn Phước, sinh năm 1996, trú tại thôn Long Thượng. Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền mặt.

Quá trình phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng có mặt tham gia đánh bạc lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy lên đồi sau nhà. Trong các ngày 18 và 19/01/2026 đã có 7 đối tượng lên cơ quan Công an đầu thú về hành vi đánh bạc nói trên. Lực lượng Công an thu giữ tại chiếu bạc 1 bát sứ màu trắng, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 mặt bàn inox, 4 đồng xu kim loại màu bạc, 7 điện thoại di động và 3.100.000 đồng tiền mặt, thu trên người các đối tượng 19.422.000 đồng. Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 16.521.000 đồng.

Vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo quy định. Công an xã Khánh Khê khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động cờ bạc, đánh bạc dưới mọi hình thức; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#đánh bạc #xóc đĩa #công an #bắt giữ #tội phạm

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ khởi tố hai đối tượng đánh bạc qua tin nhắn điện thoại

Công an Phú Thọ khởi tố và bắt giữ Đặng Bá Công và Ngô Thị Nga về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bị can đối với Đặng Bá Công và Ngô Thị Nga về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

doi-tuong-dang-ba-cong-va-ngo-thi-nga-lam-vie-voi-co-quan-cong-an.jpg
Đối tượng Đặng Bá Công và Ngô Thị Nga làm việc với cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá chuyên án đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi lô, đề

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề tổng thông qua các ứng dụng mạng xã hội.

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép thông qua mạng viễn thông và các ứng dụng mạng xã hội; khởi tố 6 đối tượng, tổng số tiền đánh bạc trên 500 triệu đồng.

capture-1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Thanh niên đang đánh bạc qua mạng bị Công an bắt giữ

Ma Văn Thuận đang đánh bạc trên không gian mạng qua hình thức chơi trò chơi tài - xỉu thì bị lực lượng Công an xã Bình Nguyên phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình Nguyên (Phú Thọ) tiến hành kiểm tra quán Internet Phương Gaming (địa chỉ tại thôn Thắng Lợi, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Tại thời điểm kiểm tra hôm 19/1, lực lượng chức năng phát hiện Ma Văn Thuận (sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn Me Thượng, xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang) đang có hành vi đánh bạc trên không gian mạng thông qua hình thức chơi trò chơi tài - xỉu được tính thắng, thua bằng tiền.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới