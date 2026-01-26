Bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 16.521.000 đồng.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, lúc 23h55 ngày 17/1/2026, Công an xã Khánh Khê phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Đàm Văn Chìm, trú tại thôn Long Thượng, xã Khánh Khê.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng gồm Đàm Văn Chìm, sinh năm 1991, trú tại thôn Long Thượng, xã Khánh Khê; Hoàng Văn Long, sinh năm 1974, trú tại thôn Long Tràng, xã Khánh Khê; Chu Văn Ngôn, sinh năm 1987, trú tại thôn Long Tràng, xã Khánh Khê; Lý Văn Dương, sinh năm 1994, trú tại thôn Long Thượng, xã Khánh Khê và Hùng Văn Phước, sinh năm 1996, trú tại thôn Long Thượng. Thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền mặt.

Quá trình phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng có mặt tham gia đánh bạc lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy lên đồi sau nhà. Trong các ngày 18 và 19/01/2026 đã có 7 đối tượng lên cơ quan Công an đầu thú về hành vi đánh bạc nói trên. Lực lượng Công an thu giữ tại chiếu bạc 1 bát sứ màu trắng, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 mặt bàn inox, 4 đồng xu kim loại màu bạc, 7 điện thoại di động và 3.100.000 đồng tiền mặt, thu trên người các đối tượng 19.422.000 đồng. Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 16.521.000 đồng.

Vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo quy định. Công an xã Khánh Khê khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động cờ bạc, đánh bạc dưới mọi hình thức; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

