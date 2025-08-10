Hà Nội

Khối tài sản ròng 1 tỷ USD của Cristiano Ronaldo đến từ đâu?

Kinh doanh

Khối tài sản ròng 1 tỷ USD của Cristiano Ronaldo đến từ đâu?

Sau khi ký hợp đồng mới với CLB Al Nassr của Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ sở hữu khối tài sản ròng lên tới 1 tỷ USD.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cristiano Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Cristiano Ronaldo vừa cán mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt khối tài sản ròng 1 tỷ USD. Ảnh: BBC
Cristiano Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Cristiano Ronaldo vừa cán mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt khối tài sản ròng 1 tỷ USD. Ảnh: BBC
Ronaldo cũng nhận được 34 triệu USD tiền lót tay khi ký hợp đồng. Nếu ở lại đến hết hợp đồng, khoản tiền này sẽ tăng tới 52 triệu USD. Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó, C.Ronaldo còn nhận được tiền thưởng dựa trên thành tích, như 110.000 USD cho một bàn thắng, 55.000 USD cho một pha kiến tạo. Ảnh: Getty
Ngoài ra, Cristiano Ronaldo còn có thu nhập ngoài sân cỏ từ các bản hợp đồng tài trợ và hoạt động kinh doanh. Ảnh: DM
Đáng chú ý, Nike đã ký hợp đồng trọn đời với Cristiano Ronaldo vào năm 2016, được cho là trị giá 1 tỷ USD, bao gồm cả khoản tiền thưởng ký kết 100 triệu USD. Ảnh: DM
Chưa hết, Cristiano Ronaldo còn đầu tư vào hàng loạt bất động sản hạng sang trên khắp châu Âu và Trung Đông. Ảnh: MoneyTree Realty
Trong đó, nổi bật nhất là siêu biệt thự trị giá 21,6 triệu USD tại Quinta da Marinha, Bồ Đào Nha. Ảnh: Idealista
Tại Madrid, trong thời gian khoác áo Real Madrid, Ronaldo sở hữu biệt thự xa hoa ở khu La Finca sang trọng, nhưng siêu sao Bồ Đào Nha đã bán biệt thự này sau khi chuyển đến Juventus. Ảnh: Idealista
Cristiano Ronaldo còn đồng sở hữu chuỗi khách sạn CR7 Pestana, với các địa điểm tại Lisbon, Funchal, Madrid, Marrakech và New York. Ảnh: BI
