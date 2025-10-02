Khối lượng công việc lập pháp Kỳ họp thứ 10 lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 luật, nghị quyết - khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với Kỳ họp thứ Chín.

Sáng 2/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội đánh giá kết quả công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong tháng 9 và 9 tháng năm 2025, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bộ máy các cơ quan của Quốc hội được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đã thành lập Đảng bộ Quốc hội với cơ cấu tổ chức, bộ máy đầy đủ để lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, có hệ thống các hoạt động của Quốc hội. Thực hiện cuộc cách mạng trong sắp xếp tổ chức, bộ máy khối các cơ quan của Quốc hội theo tinh thần của Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, theo đó, đã giảm số lượng cơ quan của Quốc hội từ 13 xuống 8 cơ quan; Văn phòng Quốc hội giảm từ 29 xuống 09 đơn vị.

Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công với sự tham dự của gần 300 đại biểu chính thức là các đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội.

Các hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã diễn ra sôi nổi, hiệu quả với những dấu ấn nổi bật, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực và góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội Việt Nam.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và các tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khối lượng công việc phải triển khai rất lớn.

Trước mặt cần tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp có khối lượng công việc đồ sộ và mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn phải tổng kết công tác trong cả một nhiệm kỳ; đồng thời, thông qua nhiều quyết sách quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn mới.

Theo đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 luật, nghị quyết - khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với Kỳ họp thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, tiếp tục chuẩn bị kỹ Phiên họp thứ 50 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Phiên họp khác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2025. Theo dõi, cập nhật tiến độ các nhiệm vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; trong tháng 11 phải triển khai các chỉ thị, hướng dẫn về bầu cử.

Cùng với đó tích cực triển khai các nhiệm vụ trong Đề án tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...