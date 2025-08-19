Hà Nội

Chính trị

Khởi công Dự án Khu tái định cư GPMB đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Lễ khởi công Dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khu vực phường Dương Kinh được tổ chức ngày 19/8.

Hải Ninh

Ngày 19/8, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khu vực phường Dương Kinh. Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

76655.jpg
Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án.

Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khu vực phường Dương Kinh có tổng mức đầu tư 283.949 triệu đồng, dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư, thuộc nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.

Dự án có quy mô 74.853,9 m², bố trí 470 lô đất, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho khoảng 1.880 người. Các hạng mục đầu tư bao gồm: san nền, hệ thống giao thông nội khu, vỉa hè, bó vỉa và rãnh thoát nước; bãi đỗ xe; hệ thống cấp – thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc; cây xanh, phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức đảm bảo an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ bảo đảm chỗ ở mới khang trang, hiện đại, đồng bộ cho các hộ dân thuộc diện tái định cư do thu hồi đất phục vụ dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Đây cũng là bước quan trọng góp phần phát triển đô thị gắn với an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khởi công Dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng vào ngày 19/8 và khởi công toàn bộ các ga cùng đường kết nối vào tháng 12/2025, thành phố Hải Phòng đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung cao nhất để hoàn thành thủ tục khởi công Dự án Khu tái định cư tại phường Dương Kinh.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ, thành phố thống nhất chủ trương đóng góp kinh phí từ ngân sách với tổng số tiền khoảng 11.000 tỷ đồng. Trong đó, gần 6.000 tỷ đồng dành cho công tác giải phóng mặt bằng và khoảng 5.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhánh đường sắt đi Cảng Nam Đồ Sơn và Ga Nam Đồ Sơn.

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn thành phố có chiều dài khoảng 90 km, đi qua 23 xã, phường, đặc khu; tổng diện tích đất thu hồi khoảng 624,1 ha; ảnh hưởng tới 6.096 hộ dân, trong đó trên 1.700 hộ thuộc diện tái định cư. Thành phố sẽ triển khai 14 dự án tái định cư với tổng diện tích khoảng 60 ha, bảo đảm chỗ ở mới khang trang, đồng bộ cho người dân, góp phần thực hiện thành công dự án trọng điểm quốc gia.

Đây là Dự án đặc biệt quan trọng, khi hoàn thành sẽ phát huy tối đa lợi thế của hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, bảo đảm kết nối hiệu quả các mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, dự án sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và cả khu vực.

