Độc đáo món ăn đại cát đại lộc ngày Tết của người Hoa

Cá nguyên con. Trong tiếng Trung, cá (鱼 Yú /yoo) được phát âm giống như từ “dư thừa”. Với mong muốn năm mới sung túc, dư dả, cá sẽ được thưởng thức vào bữa tối giao thừa. Có nhiều cách chế biến cá như chiên, hấp, om xì dầu... song cách nào cũng phải để nguyên con. So với các loại cá khác, cá diếc (jiyu) và cá chép (liyu) được sử dụng nhiều vì tên của chúng đồng âm với từ may mắn và món quà. Sủi cảo. Dịp Tết, sủi cảo của người Trung Quốc sẽ được tạo hình nén bạc truyền thống. Người ta tin rằng, ăn sủi cảo trong dịp này sẽ giúp họ kiếm được nhiều tiền trong năm mới. Là món đại cát đại lộc ngày Tết nên khác với sủi cảo ngày thường, người Trung Quốc không làm nhân bánh bằng dưa cải bắp bởi nó ám chỉ sự bần hàn. Lúc này, họ sẽ làm nhân với củ cải trắng với mong ước năm mới tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhàng. Chả nem. Chả nem phổ biến ở các tỉnh miền Đông như Giang Tây, Giang Tô, Thượng Hải, Phúc Kiến... Nhân nem có thể là rau củ, thịt hoặc đồ ngọt, cuốn trong một lá bột mỏng rồi rán giòn. Màu vàng ươm và hình dáng của chả nem giống như các thỏi vàng, đem lại may mắn cho năm sắp tới. Bánh trôi. Bánh trôi thường được làm dịp Tết Thanh minh song món ăn khá phổ biến dịp đầu năm ở các tỉnh miền Nam. Lí do bánh trôi được lựa chọn trong thời khắc giao thừa bởi hình dáng tròn trịa viên mãn cùng cách phát âm (汤圆/ Tāngyuán) tương tự như từ đoàn tụ. Mì trường thọ. Mì trường thọ là món ăn đại cát đại lộc dịp Tết Nguyên Đán của hầu hết người dân miền Bắc Trung Quốc. Những sợi mì dài biểu tượng cho cuộc sống dài lâu. Chính vì vậy, khi ăn người ta sẽ không dùng kéo cắt ngắn mà cứ thế thưởng thức trọn vẹn từng sợi. Trái cây tươi - đào, cam, quýt: Dịp Tết, đào là loại trái cây không thể thiếu trong bữa ăn của người Trung Quốc. Loại trái cây này tương trưng cho sự trường thọ, sung túc và những may mắn được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình. Màu vàng và vẻ ngoài tròn đầy đặn của những trái cây như cam, quýt được coi là biểu tượng cho sự phồn thịnh và may mắn cho người Trung Quốc. Hơn thế nữa, từ quýt trong tiếng Trung đồng âm với từ vàng, nên ăn quýt trong dịp đầu năm được coi là sẽ mang đến cho mọi người nhiều tài lộc hơn trong năm mới. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Người dân Myanmar đón Tết té nước Thingyan. Nguồn: THĐT.

