Đây là lý do khiến chúng ta nên ăn canh khoai môn vào mùa đông

Cân bằng đường huyết: Ăn khoai môn cũng hỗ trợ cân bằng lượng đường huyết, giảm và kiểm soát lipid và triglyceride, do đó giúp giảm cân và duy trì chỉ số khối cơ thể - BMI. Khoai môn cung cấp các chất dinh dưỡng như protein, canxi, thiamine, phốt pho, riboflavin, niacin và vitamin C, để duy trì làn da tốt và sức khỏe tổng thể. Cải thiện sức khỏe tiêu hóa: Khoai môn có hàm lượng chất xơ cao. Chúng là nguồn thiết yếu để cải thiện sức khỏe tiêu hóa vì nó giúp phân di chuyển dễ dàng qua ruột. Bổ sung đủ chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón và hội chứng ruột kích thích. Ngăn ngừa ung thư: Khoai môn có chứa polyphenol, hợp chất phức tạp có nguồn gốc từ thực vật. Chúng là những chất chống ô xy hóa tự nhiên có nhiều lợi thế về sức khỏe, bao gồm khả năng ngăn ngừa ung thư. Phòng ngừa bệnh tim: Khoai môn chứa một lượng tinh bột và chất xơ tốt. Các bác sĩ khuyên nên hấp thụ chất xơ tốt để ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch vành. Chất xơ đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm LDL, đó là cholesterol xấu. Tăng miễn dịch cơ thể: Ăn khoai môn thường xuyên cung cấp các chất chống ô xy hóa giúp hạ đường huyết, điều hòa miễn dịch, hạ đường huyết và kháng khuẩn. Tăng cường lưu thông máu: Khoai môn chứa tinh bột kháng, đây là tinh bột không được tiêu hóa đúng cách trong ruột non và được đưa vào ruột già. Kháng tinh bột hoạt động như một chất nền tốt tạo điều kiện cho quá trình lên men và sản xuất axit béo. Nó có vô số lợi ích sức khỏe như tang lưu thông máu, hạn chế tối thiểu tắc nghẽn. Thúc đẩy làn da khỏe mạnh: Vitamin A, vitamin E và chất chống ô xy hóa có trong khoai môn, giúp tăng cường sức khỏe làn da. Cả vitamin và chất chống oxy hóa đều trẻ hóa các tế bào bị hư hại và giảm nếp nhăn và nhược điểm trên da. Giúp giảm cân: Khoai môn chứa một tỷ lệ chất xơ. Tiêu thụ chất xơ hòa tan hoặc không hòa tan giúp tăng sự hài lòng sau bữa ăn và giảm cơn đói do chất xơ ngăn không cho chất phân bị dính giúp chúng di chuyển xung quanh ruột từ từ. Chất xơ giúp chúng ta no lâu hơn và do đó tiêu thụ ít calo hơn. Giúp cơ thể trẻ lâu: Vì khoai môn rất giàu chất chống ô xy hóa giúp làm chậm lão hóa các tế bào. Chất chống ô xy hóa sửa chữa các tế bào bị hư hỏng và thay thế chúng bằng các tế bào mới, do đó giữ cho cơ thể trẻ trung trong thời gian dài hơn. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ bắp: Khoai môn là nguồn giàu magiê và vitamin E. Cả hai chất này giúp tăng cường trao đổi chất và duy trì chức năng cơ bình thường. Khoai môn cũng chứa carbohydrate rất cần thiết cho việc phục hồi cơ bắp và năng lượng sau một buổi tập luyện cường độ cao. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

