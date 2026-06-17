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Kho tri thức

Hồ chứa cạn nước phát lộ ga tàu của 'đường sắt tử thần'

Một ga tàu thuộc tuyến "đường sắt tử thần" thời Thế chiến 2 đã lộ ra sau khi Thái Lan tháo cạn hồ chứa nước.

Tâm Anh (theo AP)

Ga tàu Nithe thuộc tuyến "đường sắt tử thần" từ thời Chiến tranh thế giới 2 đã lộ ra từ dưới một hồ chứa nước - nơi từng bị chìm dưới nước hàng thập kỷ. Do đó, các nhà nghiên cứu tại Thái Lan đã nhanh chóng tới khu vực này để khảo sát tàn tích.

Gần đây, Cơ quan phát điện Thái Lan (EGAT) đã tháo cạn hồ chứa của đập Vajiralongkorn thuộc tỉnh Kanchanaburi để bảo trì. Do đó, mực nước trong hồ hạ thấp đã để lộ ga tàu Nithe.

Thời gian ga tàu Nithe phát lộ có hạn bởi vì việc bảo trì đập Vajiralongkorn dự kiến hoàn thành vào tháng 8 cùng và mùa mưa có thể làm hồ chứa đầy nước trở lại.

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Các nhà nghiên cứu đi bộ dưới lòng hồ chứa nước để kiểm tra ga tàu Nithe thuộc tuyến "đường sắt tử thần" ở Thái Lan. Ảnh: AP Photo/Anton L. Delgado.

Nithe là nhà ga quan trọng trên tuyến đường sắt Burma - Siam dài 415 km nối liền Thái Lan với Myanmar. Tuyến đường này được xây dựng bởi khoảng 60.000 tù binh chiến tranh của quân Đồng minh cùng hàng trăm nghìn lao động châu Á - được người Nhật Bản gọi là romusha.

Hơn 12.500 tù binh chiến tranh và 75.000 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng. Do đó, tuyến đường sắt này được biết đến với biệt danh "đường sắt tử thần".

Tuyến đường này từng xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng "The Bridge on the River Kwai" (2013) và "The Railway Man" (2013). Nó cũng được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng "The Narrow Road to the Deep North" và được chuyển thể thành phim truyền hình ngắn tập năm 2025 với sự tham gia của nam diễn viên người Australia Jacob Elordi.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#đường sắt tử thần #ga tàu #Thái Lan

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