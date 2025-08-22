Hà Nội

Cận cảnh khoáng vật xanh lam hiếm có khiến triệu người mê mẩn

Giải mã

Cận cảnh khoáng vật xanh lam hiếm có khiến triệu người mê mẩn

Là một khoáng vật xanh lam tuyệt đẹp khiến nhiều mê mẩn, Chalcanthite ẩn chứa nhiều đặc tính bất ngờ và thú vị.

1. Thành phần chính là đồng sunfat. Chalcanthite có công thức hóa học CuSO₄·5H₂O, là dạng khoáng vật hydrat của đồng sunfat. Ảnh: Pinterest.
2. Màu xanh lam rực rỡ. Khoáng vật này nổi bật với sắc xanh lam tươi sáng, gây ấn tượng mạnh khi được trưng bày hoặc quan sát trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
3. Có thể hòa tan trong nước. Chalcanthite tan dễ dàng, vì thế nó khó bền vững ngoài tự nhiên và thường bị rửa trôi khi gặp nước mưa. Ảnh: Pinterest.
4. Hiếm gặp trong tự nhiên. Mặc dù đồng sunfat phổ biến, Chalcanthite lại rất hiếm vì điều kiện tự nhiên khó duy trì sự ổn định của khoáng vật này. Ảnh: Pinterest.
5. Có thể được tạo ra theo cách nhân tạo. Nhiều mẫu Chalcanthite đẹp mắt trong bảo tàng và bộ sưu tập thực chất là tinh thể được “nuôi” trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Pinterest.
6. Được sử dụng trong khai thác đồng. Khoáng vật này từng được dùng như nguồn khai thác đồng ở một số mỏ, dù không phổ biến như các loại quặng khác. Ảnh: Pinterest.
7. Từng được gọi là “đá xanh đồng”. Trong lịch sử, Chalcanthite được biết đến với tên gọi gợi hình này nhờ màu sắc đặc trưng của nó. Ảnh: Pinterest.
8. Độc hại nếu nuốt phải. Dù đẹp mắt, Chalcanthite chứa đồng sunfat độc, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu ăn hoặc tiếp xúc không cẩn thận. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#khoáng vật xanh lam #Chalcanthite #đồng sunfat #khoáng vật hiếm có #đá quý tự nhiên #khoáng vật hydrat

