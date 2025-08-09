Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh khoáng vật đỏ rực, cực hiếm, giá cao hơn kim cương

Giải mã

Cận cảnh khoáng vật đỏ rực, cực hiếm, giá cao hơn kim cương

Được mệnh danh là “hồng ngọc của Bắc Mỹ”, Bixbite – hay đá Beryl đỏ – là một trong những khoáng vật hiếm và quyến rũ bậc nhất trong thế giới đá quý.

T.B (tổng hợp)
1. Bixbite là một biến thể cực hiếm của họ đá Beryl. Cùng họ với ngọc lục bảo (emerald) và aquamarine, Bixbite sở hữu màu đỏ rực rỡ do nguyên tố mangan tạo nên. Ảnh: Pinterest.
1. Bixbite là một biến thể cực hiếm của họ đá Beryl. Cùng họ với ngọc lục bảo (emerald) và aquamarine, Bixbite sở hữu màu đỏ rực rỡ do nguyên tố mangan tạo nên. Ảnh: Pinterest.
2. Nó chỉ được tìm thấy ở một vài nơi trên thế giới. Hầu hết các mẫu Bixbite thương mại đều đến từ bang Utah, Hoa Kỳ – đặc biệt là mỏ Wah Wah Mountains. Ảnh: Pinterest.
2. Nó chỉ được tìm thấy ở một vài nơi trên thế giới. Hầu hết các mẫu Bixbite thương mại đều đến từ bang Utah, Hoa Kỳ – đặc biệt là mỏ Wah Wah Mountains. Ảnh: Pinterest.
3. Màu đỏ độc đáo khiến nó cực kỳ có giá trị. Màu sắc đỏ tươi và độ trong cao khiến Bixbite có giá trị cao hơn cả ngọc lục bảo hay ruby cùng kích cỡ. Ảnh: Pinterest.
3. Màu đỏ độc đáo khiến nó cực kỳ có giá trị. Màu sắc đỏ tươi và độ trong cao khiến Bixbite có giá trị cao hơn cả ngọc lục bảo hay ruby cùng kích cỡ. Ảnh: Pinterest.
4. Nhiều người từng nhầm lẫn Bixbite với ruby. Do có màu đỏ tương tự, Bixbite từng bị nhầm với ruby cho đến khi được xác định là một khoáng vật riêng biệt vào năm 1904. Ảnh: Pinterest.
4. Nhiều người từng nhầm lẫn Bixbite với ruby. Do có màu đỏ tương tự, Bixbite từng bị nhầm với ruby cho đến khi được xác định là một khoáng vật riêng biệt vào năm 1904. Ảnh: Pinterest.
5. Bixbite rất khó khai thác và chế tác. Tinh thể Bixbite thường nhỏ, dễ vỡ và hiếm khi đủ lớn để cắt thành đá quý hoàn chỉnh, làm tăng thêm độ hiếm và giá trị. Ảnh: Pinterest.
5. Bixbite rất khó khai thác và chế tác. Tinh thể Bixbite thường nhỏ, dễ vỡ và hiếm khi đủ lớn để cắt thành đá quý hoàn chỉnh, làm tăng thêm độ hiếm và giá trị. Ảnh: Pinterest.
6. Có biệt danh là “ngọc lục bảo đỏ”. Giới sưu tầm thường gọi Bixbite là “ngọc lục bảo đỏ” vì tính chất khoáng học giống hệt ngọc lục bảo nhưng màu sắc thì hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Pinterest.
6. Có biệt danh là “ngọc lục bảo đỏ”. Giới sưu tầm thường gọi Bixbite là “ngọc lục bảo đỏ” vì tính chất khoáng học giống hệt ngọc lục bảo nhưng màu sắc thì hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Pinterest.
7. Là viên đá được săn đón trong giới đá quý cao cấp. Các viên Bixbite đạt chất lượng cao hiếm đến mức chúng gần như chỉ xuất hiện trong các bộ sưu tập đá quý lớn và viện bảo tàng. Ảnh: Pinterest.
7. Là viên đá được săn đón trong giới đá quý cao cấp. Các viên Bixbite đạt chất lượng cao hiếm đến mức chúng gần như chỉ xuất hiện trong các bộ sưu tập đá quý lớn và viện bảo tàng. Ảnh: Pinterest.
8. Giá trị tăng theo cấp số nhân mỗi carat. Do độ hiếm cực độ, giá của Bixbite có thể lên đến hàng chục nghìn USD mỗi carat – cao hơn cả kim cương tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
8. Giá trị tăng theo cấp số nhân mỗi carat. Do độ hiếm cực độ, giá của Bixbite có thể lên đến hàng chục nghìn USD mỗi carat – cao hơn cả kim cương tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#khoáng vật Bixbite #đá quý hiếm #đá Beryl đỏ #giá trị Bixbite #ngọc lục bảo đỏ #đá quý Utah

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT