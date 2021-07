Sự thật Châu Phi đói khát vì không làm ruộng, đào giếng?

Theo một số báo cáo các nước châu Phi ở vùng cận Sahara là khu vực có tỷ lệ đói nghèo cao nhất, cứ bốn người thì có một người đói. Một số nhận định cho rằng, một trong số lý do khiến các nước Châu Phi nghèo đói là do người dân ỷ lại vào thiên nhiên và bằng lòng với cuộc sống. Trước đây, khi khát người dân Châu Phi có thể xuống sông uống nước, lấy thức ăn trong thiên nhiên. Cách này không tốn nhiều công sức nên họ không nghĩ đến việc khai khẩn những vùng đất hoang để trồng trọt như các nước khác. Họ dựa vào săn bắn không thường xuyên và du mục để kiếm sống. Điều này khiến nông nghiệp của Châu Phi dần không theo kịp sự phát triển của thời đại. Một lý do khác nữa là nông nghiệp của Châu Phi bị đe dọa bởi thú dữ. Thiên nhiên Châu Phi chưa bị con người tàn phá nhiều, còn có số lượng lớn thú dữ, có trồng trọt cũng bị thú dữ tàn phá. Ngoài ra, tính cách của người dân châu Phi là bằng lòng với hiện trạng và đôi khi trông chờ vào sự hỗ trợ của thế giới. Họ quen với sự giúp đỡ của người khác nên dần mất đi sự chăm chỉ. Điều này khiến nhiều người chết đói, chết khát chứ không chịu trồng trọt hay đào giếng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nạn đói ở Châu Phi không đơn giản như thế, đấy là do hàng loạt các yếu tố có tính hệ thống. Hàng chục năm, các vùng nông thôn ở Châu Phi không được quan tâm đầu tư. Các cuộc chiến tranh và xung đột chính trị dẫn đến sự bất ổn định. Những người nông dân ở châu Phi cần sự ổn định và sự chắc chắn trước khi họ có thể sản xuất lương thực cho gia đình họ và đáp ứng nhu cầu xã hội. HIV/AIDS đang cướp đi của nhiều gia đình ở châu Phi những thành viên lao động tốt nhất Theo cơ quan cứu trợ Oxfam, khi một thành viên trong gia đình bị nhiễm HIV, sản lượng lương thực của gia đình đó giảm đi 60%, vì phụ nữ không chỉ phải chăm sóc gia đình mà còn là lực lượng lao động chính ở nông thôn. Sự gia tăng dân số quá nhanh, từ năm 1975 - 2005, dân số châu Phi đã tăng lên hơn gấp đôi, tăng từ 335 triệu đến 751 triệu người, và hiện đang tăng trưởng ở mức 2,2% một năm. Việc tăng dân số khiến nhiều gia đình ở Châu Phi phải nhiều lần chia nhỏ ruộng đất, dẫn tới việc phải canh tác trên những thửa ruộng nhỏ hoặc phải chuyển đến những nơi đất đai cằn cỗi, không thích hợp cho trồng trọt. Đặc biệt đất đai bị suy thoái đến mức khó có thể trồng được bất cứ loại cây gì đang là vấn đề nghiêm trọng ở Châu Phi. 72% đất canh tác và 31% đất đồng cỏ ở châu Phi được đánh giá là bị suy thoái. Năm 2030, là mốc thời điểm cuối cùng mà các nhà lãnh đạo trên thế giới đề ra để đạt được mục tiêu xóa bỏ đói nghèo ở châu Phi. Tuy nhiên, cuộc chiến chống đói nghèo ở “lục địa đen” xem ra vẫn còn dai dẳng. Mời độc giả xem video:Phụ huynh xoay xở tìm nơi trông con mùa dịch. Nguồn: VTV24.

