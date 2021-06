Lá trầu bà đột biến quý hiếm sao... đấu giá lên tới 400 triệu đồng

Một cây trầu bà đột biến quý hiếm vừa được đấu giá trên trang Trade Me ở New Zealand. Sau cuộc chiến gắt gao của người đấu giá vào những phút cuối cùng, nó đã được được bán với giá kỷ lục 19.297 USD. Được biết, cây trầu bà được đấu giá có 8 lá với chiếc thứ 9 sắp bung ra. Mỗi lá đều có độ uốn lượn tuyệt vời cũng như thân và bám rễ tốt được trồng trong chậu đường kính 14cmCây trầu bà lá xẻ, tên khác là Rhapidophora Tetrasperma hay Mini Monstera, có nguồn gốc từ Thái Lan và Malaysia, theo đăng ký thực vật trực tuyến của Vườn Hoàng gia tại Kew. Đây là một loài cây leo mọc ra rễ trên không sẽ bám vào cây cối, tường và bất cứ thứ gì nó có thể tìm thấy. Chúng hiếm khi mọc trong tự nhiên. Thời gian gần đây, trào lưu chơi trầu bà đột biến thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cây có hình dáng lá xẻ, to, rất được ưa chuộng ở Châu Âu. Trong giới chơi kiểng lá, trầu bà đột biến lá thường mang 2 màu, nửa xanh, nửa trắng hoặc vàng, giá thành của các cây có lá đột biến này thường cao và được nhiều người săn lùng. Theo tìm hiểu, tùy vào độ hiếm, khó nhân giống mà chúng được bán với những mức giá khác nhau. Các mức giá này cũng thường được công khai, trao đổi bán buôn một cách hợp pháp. Theo chia sẻ từ những người chơi cây cảnh, sở dĩ trầu bà lá xẻ đột biến có giá cao như vậy vì rất hiếm trong tự nhiên, không thể nhân giống. Muốn mua cây này tại nước ngoài về phải qua thủ tục phức tạp, cộng thêm với quy trình chăm sóc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cây trầu bà đột biến thật hay không phải kiểm tra nguồn gene. Bên cạnh đó, về mặt lý thuyết, các cây hoàn toàn có thể nhân giống. Bên cạnh đó, cây trầu bà đột biến chủ yếu có giá trị về mặt sưu tầm làm cảnh và phong thủy theo quan niệm ở nhiều nơi, còn giá trị về y học, tự nhiên thì hầu như không có. Vì vậy khi có ý định muốn mua một cây trầu bà đột biến với mức giá cao, người mua nên cẩn thận và tìm hiểu thật kỹ. Tránh bị chiêu trò lừa đảo thổi giá của các gian thương. Tại Việt Nam gần đây cũng nổi lên hiện tượng săn lùng cây trầu bà đột biến có giá trị cao. Tuy nhiên, bài học từ "lan đột biến" nhắc nhở những người kinh doanh nên tỉnh táo để lựa chọn đầu tư hay không. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui Khỏe Mỗi Ngày

